'La muerte' acecha a los bares de copas de Murcia

Las calles de Murcia acogen desde este viernes por la tarde la campaña con la que la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú) alerta sobre 'La muerte de la noche murciana' y pide que se modifique la ordenanza conocida como la 'los siete metros', que prohíbe a los pubs poner música más allá de la medianoche en calles de menos de siete metros, entre otras medidas.

Dos actrices caracterizadas de la muerte y guadañas en mano recorrerán el centro de la ciudad entregando folletos que alertan de la situación de la hostelería este viernes por la tarde y el sábado a lo largo de todo el día, en el que será el inicio de la campaña que ha preparado la Federación llamada 'La muerte de la noche murciana'.

Asimismo, el próximo fin de semana se celebrará un velatorio con ataúdes a medianoche en los cinco locales que aún tienen expediente abierto y, para concluir, el 31 de mayo se desarrollará la "procesión de los pijamas", un cortejo con velas y ataúdes.

La medida de los 7 metros, sumada a la que pide una seperación de 65 metros entre pubs, limita mucho la apertura de nuevos locales en el sector, lamentó el presidente de la Federación, Jesús Jiménez, destacó este jueves en rueda de prensa, quien considera que la oferta de ocio nocturno en Murcia es insuficiente y se refleja en colas de una o dos horas para entrar a determinados establecimientos.

Derecho al descanso

A pesar de la campaña de HoyTú, el Ayuntamiento de Murcia no se plantea modificar la ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, explicó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que, hasta que no haya una propuesta sólida sobre la mesa, no se contempla cambiar la normativa.

Pérez también reiteró el compromiso del Consistorio con preservar el derecho al descanso de los vecinos, al tiempo que se busca un equilibrio con la actividad empresarial del ocio nocturno.