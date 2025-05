Amir Coleff: "En la comunicación habita el pasado, presente y futuro de nuestras instituciones"

Actualmente se encuentra realizando una estancia doctoral en la Facultad de Comunicación de la UMU. ¿Sobre qué trata su investigación?

Estoy realizando un doctorado en Ciencias Sociales sobre la comunicación de las ciencias a públicos no especializados. Cómo las universidades públicas, en este caso, llevan a cabo la divulgación científica. Mi investigación aborda por un lado cuáles son las estructuras con las que cuentan las universidades para llevar a cabo esta comunicación científica, y por otro, cuáles son los procesos que se desarrollan.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina), donde también ejerce como docente investigador. ¿De dónde nace este interés por dedicar su carrera profesional a la comunicación?

La comunicación es constitutiva a lo que somos, y eso despertaba mi curiosidad desde pequeño. Un interés que se fue definiendo y perfilando en el transcurso de mi etapa educativa. Pienso que en la comunicación habita el pasado, presente y futuro de nuestras instituciones, porque en el caso de la comunicación científica, no solo aparece como una herramienta divulgativa, sino también para construir lo que somos. Son las distintas dimensiones de la comunicación: una instrumental cuando se la entiende como un medio para informar, y una constitutiva con la que las instituciones se narran, se presentan a sí mismas y se presentan a la sociedad. La comunicación deja entonces de ser un extra para ser parte esencial del proyecto institucional, el de las universidades en este caso.

¿Cuál fue el primer contacto que tuvo con la Universidad de Murcia?

Entre la Universidad de Río Cuarto y la Universidad de Murcia hay diálogo desde hace unos años. Yo recuerdo que, aún sin conocer a la profesora de la UMU Delfina Roca, ya había leído trabajos suyos acerca de la divulgación científica, así como su tesis doctoral. El vínculo con la UMU también viene por una profesora de mi universidad argentina, María Fernanda Melgar, quien realizó estudios de máster en la Universidad de Murcia. En 2023, las profesoras Delfina Roca y María José Centenero realizaron una estancia de investigación en Río Cuarto para impartir un curso de posgrado sobre comunicación científica.

Sin comunicación, la ciencia quedaría encerrada en los laboratorios, los papers y los congresos académicos Amir Coleff — Docente investigador en la Universidad de Río Cuarto (argentina)

Y con la ciudad de Murcia, ¿había estado antes aquí o le unía algún tipo de relación?

No tenía ninguna relación con Murcia más allá de esa estancia en mi universidad que realizaron Delfina y María José en 2023. De hecho, tampoco conocía España, se podría decir que Murcia ha sido mi primer destino tras ‘cruzar el charco’.

¿Cómo están siendo estas primeras semanas en Murcia?

Llegué a primeros de abril y tuve la suerte de poder disfrutar de las Fiestas de Primavera. He podido conocer la idiosincrasia murciana y ver cómo vivís unas celebraciones que son tan tradicionales y significativas a la identidad de la ciudad y el espíritu murciano. Estas experiencias de intercambio que un principio son académicas te aportan también experiencias de vida, en las cuales puedes tejer lazos y aprender costumbres. Yo soy muy curioso en cuestiones de cultura, y lo que habita en las ciudades y sus calles me interesa siempre. Está siendo una experiencia hermosa, y estoy muy agradecido de lo bien que me ha recibido Murcia.

¿Qué le ha llamado más la atención de la Universidad de Murcia?

Estoy aprendiendo, disfrutando y compartiendo cada día. En este tiempo he tenido la oportunidad de visitar su Servicio de Comunicación, y me ha impresionado mucho cómo han ido construyendo memoria institucional a partir de la comunicación. Su archivo fotográfico me pareció realmente maravilloso, pues te das cuenta que el futuro de nuestras universidades se define en el presente, pero en diálogo con la memoria y el pasado. La Unidad de Cultura Científica también es un ejemplo magnífico de ese proceso de institucionalización y jerarquización de la divulgación científica que atraviesa España.

¿Qué le parece la divulgación científica por parte de la UMU?

Toda política científica supone como una condición de posibilidad una política de comunicación. Es decir, no podemos pensar en una política científica sin considerar la política de comunicación de la ciencia. Porque cada vez que una institución decide apoyar a la ciencia, es necesario pensar en cómo esa ciencia va a ser compartida, explicada y debatida en la sociedad. La comunicación no es un complemento, sino una condición para que la ciencia pública tenga sentido social, impacto cultural y legitimidad democrática. Sin comunicación, la ciencia quedaría encerrada en los laboratorios, los papers y los congresos académicos. Es en este contexto cuando las universidades públicas, en este caso la UMU a través de la Unidad de Cultura Científica y su Servicio de Comunicación, tienen la responsabilidad de generar conocimiento riguroso y ponerlo en diálogo con los desafíos del presente.

¿Cómo se comunica entonces la ciencia de una manera correcta y ágil?

No sé si hay modos correctos o incorrectos de comunicar la ciencia, lo que sí creo es que existe la necesidad de esta divulgación científica teniendo en cuenta la diversidad de públicos a la que va dirigida, correspondiendo entonces una diversidad de estrategias, con prácticas que se personalizan y una evaluación de esas prácticas que permiten retroalimentar esas acciones.