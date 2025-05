«El arte es un camino de soledad y silencio que conduce a la conexión con el interior»

Antes de adentrarse en el mundo de las Bellas Artes, cursó estudios superiores en Psicología tanto en la Universidad de Murcia como en la Universidad de Valencia. ¿Qué le llevó a elegir esta carrera en un primer momento?

Recuerdo que aquellos años en los que comenzaba a plantearme mi formación estuvieron marcados por un deseo de búsqueda y de exploración interior, básicamente necesitaba poner luz en las sombras. Por aquél entonces, había leído algún libro de Freud y Jung, y pensé que estudiar psicología me ayudaría en ese camino de autoconocimiento, que después podría poner al servicio de los demás. Así que, aunque no abandoné del todo mi interés por el arte, sí que decidí emprender otro rumbo, sin saber entonces que el arte también es un camino de soledad y silencio que conduce a la conexión con el interior, y es allí donde están todas las respuestas y la creatividad infinita.

¿Cómo recuerda esos años estudiantiles en la UMU?

Pues fueron años muy intensos, llenos de curiosidad y ganas de aprender y con apasionados ideales. Fueron años de cambios sociales, los primeros momentos de la transición en los que los estudiantes estábamos muy comprometidos en la lucha por la democracia y las reformas de las instituciones, recuerdo las manifestaciones las huelgas ... también en el ámbito académico recuerdo a algunos magníficos profesores que se implicaban mucho y te motivaban a seguir explorando en sus áreas de conocimiento.

Hasta que decidió abandonar dicha carrera y comenzar, ahora sí, la de Bellas Artes. ¿Por qué?

En la Facultad de Psicología de Valencia, en aquellos años, los departamentos tenían una marcada orientación conductista y no me gustaba, y sucedió que de pronto las asignaturas dejaron de interesarme porque no respondían a las expectativas del aprendizaje que yo quería. Durante esa crisis comencé de nuevo a dibujar y a modelar, hasta que un día decidí visitar la facultad de Bellas Artes y supe enseguida que ese era mi sitio y el camino que quería explorar y recorrer. Fue un reencuentro con mi vocación.

¿Siempre se ha visto atraída por el mundo del arte?

Si, desde pequeña me fascinaban las imágenes reproducidas en los libros y en los cuentos, aquellas ilustraciones que mostraban mundos mágicos hechos de tinta y que despertaban mi imaginación, pronto se convirtieron en mi juego preferido, porque pasaba horas copiándolas con más o menos acierto. En bachillerato comencé a pintar; copiaba paisajes de pintores que encontraba en un libro de historia del arte. Recuerdo haber copiado un paisaje de Corot y alguno de Gauguin y Cézanne, también recuerdo que el busto de Nefertiti me embaucó de tal forma que lo copié repetidas veces añadiéndole diferentes elementos. Más tarde hice un curso de dibujo en la escuela de arte, justo antes de matricularme en Psicología, estudios que interrumpiría para dedicarme de nuevo con más intensidad a la experiencia del dibujo y la pintura en la facultad de Bellas Artes de Valencia.

Y una vez concluidos sus estudios universitarios, ¿qué le llevó a volver a la Universidad de Murcia, esta vez para desarrollar su carrera profesional como profesora de Dibujo?

Antes de que la Facultad de Bellas Artes fuera una realidad en la Universidad de Murcia ya compaginaba la labor de la docencia con la creación de imágenes, y cuando se creó la facultad quise formar parte de ella, porque entendí que podía ser una experiencia muy enriquecedora para mí, y también porque de esta forma podría aportar mis conocimientos a un alumnado que al igual que yo, en su momento, había elegido el camino del arte.

Recientemente se ha dado a conocer que el cartel del festival Murcia Tres Culturas, reconocido por promover el intercambio entre los pueblos a través de manifestaciones artísticas, llevará su firma. ¿Cómo afronta este «reto»?

Pues con mucha ilusión, y apartando los miedos razonables que surgen cuando afrontas una responsabilidad, en este caso la de crear la imagen que va a publicitar un festival importante como es el de «Las tres Culturas». Al final del proceso estoy satisfecha con el resultado.

En alguna ocasión ha reconocido la necesidad de reencontrarse con la escultura. ¿Cómo contempla su relación con el arte una vez haya finalizado su carrera docente en la Universidad de Murcia?

Una vez que haya concluido mi etapa docente será un gran momento para dedicar todo mi tiempo a la creación y la experimentación. Haré que sea un momento enriquecedor y prolífico, de nuevas búsquedas y aprendizajes, que tal vez me lleven a trabajar con formas tridimensionales, pues es algo que me apetece desde hace tiempo. De cualquier forma, sé que, desde la soledad, el silencio y la exigencia siempre estaré ocupada en el intento de alcanzar y transmitir la belleza y el misterio en mis obras.