El Palmar lleva 5 años esperando una biblioteca, denuncia el PSOE

La nueva biblioteca de El Palmar, en Murcia, lleva años paralizada, según expone el Grupo Socialista mediante nota de prensa, formación que ya presentó una moción en el Pleno de enero que pedía la reactivación de este proyecto.

El Grupo Socialista señala que en 2020 se anunció la construcción de una biblioteca moderna y accesible y la concejala Carmen Fructuoso ha calificado de “burla institucional” los últimos documentos presentados por el Partido Popular en estos dos años de gobierno.

“Cuatro folios que no acreditan ni de dónde van a sacar el dinero, ni fechas ni plazos de ejecución y que ni siquiera han pasado por Junta de Gobierno ni por el Pleno de la Junta Municipal de la pedanía”, ha criticado.

La concejala ha recordado las iniciativas del Grupo Socialista que han reclamado la construcción de esta infraestructura tanto en el Ayuntamiento de Murcia como en la pedanía. La última fue el pasado mes de enero, cuando el PSOE volvió a reclamar en el Pleno municipal la reactivación inmediata del proyecto para rehabilitar el antiguo colegio Escuelas Nuevas y convertirlo en una biblioteca con salas de lectura, salas de estudio 24 horas, accesibilidad universal y zonas infantiles.

"Los palmareños y palmareñas siguen con una biblioteca de los años ochenta, totalmente inaccesible, que no tiene ascensor y no cubre las necesidades de una población que supera los 24.000 habitantes. Es vergonzoso que la pedanía más grande del municipio no cuente con una biblioteca en condiciones”, ha concluido Fructuoso.