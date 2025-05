La CARM señaló posibles irregularidades en la cesión de la parcela del hospital IMED

Un hospital privado está en pleno funcionamiento sobre suelo público en Murcia. El Ayuntamiento reconoce que es una "situación muy compleja" que ha suscitado cierta polémica por una "disparidad de criterios". Y es que se pasó de una cesión gratis a la Fundación Española de Osteopatía para la construcción de una escuela universitaria a erigir un hospital privado en el que el uso docente es mucho menor del esperado.

El origen del embrollo se remonta a 2006, hace casi dos décadas, cuando el Ayuntamiento cedió gratis la parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada en el centro de la ciudad, aunque con ciertas condiciones, entre ellas que la entidad que explotaría el suelo público no tendría ánimo de lucro.

Cabe destacar que no cumplir con las condiciones establecidas da derecho al Ayuntamiento a revocar el acuerdo."Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a la Corporación local", dicta el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL). Esto quiere decir, que no cumplir con los usos docentes derivaría en la pérdida de la parcela o, en su defecto, pagar al Ayuntamiento "el valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos", previa tasación pericial.

Sin embargo, en 2021 se construyó y a finales de 2024 abrió sus puertas el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, ubicado en la calle Padre Félix Sánchez Blanco, junto a una de las principales vías de la ciudad: la avenida Juan Carlos I.

Solución

Para solucionar esta situación, el Consistorio recurrió a una 'novación', "una modificación de la figura contractual", han señalado fuentes del Consultorio a esta Redacción. Esto es, el paso de una cesión gratuita a una onerosa, por la que el receptor de la parcela tiene que pagar una cantidad monetaria al Ayuntamiento. La vicealcaldesa y concejala de Fomento e Infraestructuras, Rebeca Pérez, fue quien formalizó ante notario la nueva cesión del terreno por un importe de unos 5,6 millones de euros.

Ahora, ha salido a la luz un informe emitido por el Servicio de Asesoramiento a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma en marzo de 2025, en el que se instaba al Ayuntamiento a que se cumplieran las condiciones legales básicas del acuerdo y señalaba que “no se puede sustituir una cesión gratuita por una venta directa sin revertir antes el bien, sin expediente administrativo y sin procedimiento de licitación”. Por su parte, el Consistorio recurrió este informe para mostrar su desacuerdo.

Fuentes del Ayuntamiento han asegurado a esta Redacción que se buscó "una solución que defienda tanto los intereses municipales como los de la ciudadanía" y que cada paso que se dio fue en base a informes jurídicos y técnicos. Además, la decisión de convertir la cesión gratuita en una onerosa estaría avalada por la Universidad de Murcia, que cuenta con un espacio docente para realizar prácticas en las instalaciones del hospital privado.

Las mismas fuentes destacan, además, que "no se ha recurrido el acuerdo" y que en ningún momento se cuestionó la decisión adoptada ni se puso otra opción sobre la mesa.

Reacciones

"Entre las competencias de la Comunidad está la de ‘tomar conocimiento’ de las enajenaciones de bienes patrimoniales que hacen los ayuntamientos y este es un caso más en el que se ha cumplido con dicho trámite. De esta forma concluye el procedimiento en lo que atañe a la Administración Regional", han declarado desde el Gobierno regional a La Opinión de Murcia. Por su parte, el hospital IMED ha preferido no hacer declaraciones por el momento.

"No teníamos conocimiento de nada de esto, pues los concejales populares jamás informan a la oposición de nada 'motu propio'", ha explicado a este diario Alba Franco, portavoz adjunta de VOX. Además, Franco ha declarado que "habrá que investigar quién está detrás y qué hay en todo esto y, en su caso, determinar las responsabilidades políticas y penales de la vicealcaldesa y de aquellos concejales que hayan intervenido".