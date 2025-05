Cultura dicta que se protejan las ruedas de la desmantelada Noria de Sangre en Murcia

Destruir para proteger. Al igual que ocurrió con la Cárcel Vieja de Murcia, la Noria de Sangre de Torreagüera ha recibido la protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural tras ser desmontada por el propietario. En concreto, Cultura ha dictado sentencia para proteger las dos ruedas metálicas que se han encontrado los técnicos en el mismo punto donde antes estaba situada la Noria.

A principios de año, el colectivo Bicihuerta reclamó la recuperación de esta aceña con más de un siglo de antigüedad ubicada cerca del carril de los Silvestres, en el azarbe de la Landrona. Una semana después, entre el 1 y el 4 de enero, los propietarios movieron de lugar las piezas metálicas y removieron el terreno para hacer desaparecer la boca del pozo y otros elementos que se encontraba junto a la estructura hidráulica.

Unos días antes de que la noria fuese desmantelada, los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad habían visitado la parcela y constataron que "no existen la totalidad de los elementos que puedan hacer identificable la pretendida noria de sangre, ya que no se localizan la excavación del pozo, el andén para la caballería o el alzapuente", informaron fuentes autonómicas, que no mencionaron el desmantelamiento o la modificación del terreno.

Ahora, Cultura dicta sentencia para proteger las dos ruedas metálicas que se han encontrado, en el mismo punto donde antes estaba situada la noria, durante la última visita de los técnicos a la parcela.

Reubicación

El Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural ha detallado a esta Redacción que "a pesar de que hay elementos que no han podido ser catalogados, se estudia la puesta en valor de los que sí se han encontrado".

En concreto, "las dos ruedas metálicas que formaban parte del engranaje de la noria, por su carácter mueble, podrían ser trasladadas y reubicadas en un espacio adecuado que garantice su conservación y facilite su uso con fines didácticos, como testimonio del sistema tradicional de aprovechamiento del agua en la huerta de Murcia", han concretado fuentes de Cultura.

Sin embargo, "según la documentación disponible, esta noria no contaba con ningún tipo de protección jurídica en el momento de su desmontaje", explican, por lo que los propietarios no serán sancionados por desmontar la noria.

Se estima que la noria fue construida entre finales del siglo XIX y principios del XX y se empleaba para elevar agua destinada principalmente al regadío. Las norias de sangre o de tiro funcionaban mediante tracción animal y estuvieron presentes en toda la huerta hasta su sustitución por motores de gasóleo a mediados del siglo XX. En el caso concreto de la noria de Torreagüera, algunos elementos han desaparecido, mientras que el brocal y el pozo original permanecen soterrados.