«El servir al usuario, escuchar, hacérselo fácil y ayudarle debe ser nuestra principal misión»

¿Qué le llevó a estudiar en la Universidad de Murcia?

Al finalizar los estudios de COU en mi ciudad natal Villarrobledo, no existía aún la junta de comunidades de Castilla-La Mancha, nuestra región era la de Murcia (Murcia y Albacete), y nuestro distrito universitario era el de Murcia, por lo que la opción natural era la UMU. En esos años, muchos de los estudiantes de Villarrobledo que optaban por ir a la universidad venían aquí, por lo que el número de pisos de estudiantes de conocidos era alto, lo cual es una motivación y un apoyo cuando uno sale por primera vez de su casa.

¿Cómo recuerda esos años estudiantiles?

El transporte no era tan ágil como ahora, por lo que viajar a casa de los padres no era ‘rentable’ en un fin de semana. Por poner un ejemplo, se podía tardar en el ‘tren rápido’ unas 6-7 horas de trayecto. Esto llevaba a que los desplazamientos a nuestro pueblo se redujeran a pocas veces al año y que se hiciera mucha vida en Murcia, convirtiendo los pisos de estudiantes en lugares de reunión y de convivencia casi familiar. Si a eso le sumas que estábamos en los años 80 y teníamos veintitantos años, en plena efervescencia social y cultural de este país, venir de una ciudad pequeña o un pueblo grande a una ciudad universitaria, con todo por explorar, nuevas ideas, cultura, aprender a vivir por tu cuenta, a gestionar tu tiempo y tu vida sin supervisión supuso un gran cambio en mi vida. Y particularmente mi relación como estudiante con la Universidad de Murcia, en un principio se limitó a ir a clase, posteriormente durante un par de años colaboré con el Aula de Cine a través de las becas de comedor, lo que me permitió conocer más internamente la UMU, a conocer a otros becarios, y el estar activamente participando en el Aula, tanto en su organización como en las propias proyecciones, me hizo sentir mucho más participe de la comunidad universitaria, sentirla realmente como mía.

Luego pasó a formar parte de la UMU como auxiliar de servicio. ¿Por qué decidió desarrollar su carrera profesional en la institución académica?

Fue una gran casualidad. Un amigo me indicó que saldrían unas plazas de auxiliar de servicio (creo que entonces se llamaba conserje), y que podríamos presentarnos. Me insistió para formalizar la inscripción, nos preparamos el examen y aprobé, aunque desafortunadamente mi amigo no. En esta etapa, que duró unos dos años de trabajo en Convalecencia, tuve la suerte de coincidir con un grupo de trabajo joven, con el que se creó un buen ambiente y me ayudó a conocer la universidad desde dentro.

Una trayectoria de cuatro décadas dedicada al SIU (Servicio de Información al Universitario). ¿Cuánto ha evolucionado la que es conocida como ‘puerta de entrada’ a la Universidad de Murcia?

La evolución ha sido total. De hecho, da hasta vértigo mirar hacia atrás porque recuerdo el SIE en 1987, donde sólo teníamos el teléfono, una máquina de escribir, el correo postal y el fax como herramientas tecnologías. A partir de ahí una evolución progresiva e imparable: primero un ordenador, el uso de ibertex como primeros datos en línea, la llegada de internet, el gopher, correo electrónico y la implantación de la web. Hasta ahora, que estamos desarrollando chatbot con ayuda de la IA. Pero en toda esta evolución hay una cosa que no ha cambiado y que no debería cambiar, y que en el SIU tratamos de que sea nuestra seña de identidad, y eso es el trato humano. Desde que inicié mi trabajo en el SIE aprendí que el servir al usuario, escuchar, hacérselo fácil y ayudarle debe ser nuestra principal misión, ponernos siempre en el lugar del otro. Qué tecnología usemos nos lo hará mas o menos fácil, o nos permitirá ampliar mas o menos, pero escuchar, ponerte en su lugar, facilitarles el camino… esa es la clave para dar un servicio de calidad.

¿Por qué es tan importante este servicio para la comunidad universitaria?

Es importante para la comunidad universitaria y para los que aún no han llegado. Desde el SIU intentamos estar presentes en los últimos años de los estudiantes preuniversitarios para ayudarles a acceder y mostrarles qué les puede ofrecer la UMU, no solo a nivel académico. Como puerta de entrada, somos en ese momento casi su única vía de comunicación con nuestra institución, y por tanto, debemos poder dar respuesta efectiva y una atención personalizada. Gestionamos la web de la UMU, dando soporte, gestionando, actualizando y todo lo que suponga la gestión de una web institucional. Y no sólo difundimos la información a través de la web, también usamos cualquier canal a nuestro alcance, gestionando además las redes sociales tanto del propio servicio como de la institución universitaria. También la agenda de la UMU, la red de televisiones y expositores, los canales de whatsapp y telegram o las listas de distribución. En muchas ocasiones somos la cara visible, aunque a veces desconocida, de la Universidad.

¿Cómo trata el SIU de ‘reinventarse’?

Para poder dar una información y orientación adecuada a todos nuestros usuarios debemos estar abiertos a todos los canales y tecnologías de la información que vayan surgiendo. También trabajamos con los estudiantes en prácticas de distintas titulaciones de la Universidad de Murcia, lo que nos aporta no sólo conocimientos teóricos, sino una visión joven de la información y orientación. Asimismo, la formación interna y externa nos proporciona otra ayuda en nuestra continua adaptación a los cambios. En resumen, creo que el SIU ha ido incorporando a lo largo de los años las herramientas para llegar y prestar un mejor servicio al usuario, hemos pasado de una atención casi exclusivamente presencial a un servicio cada vez más digital, sin perder el contacto cercano, útil y de calidad. n