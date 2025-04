El PSOE de Murcia denuncia las basuras y orines acumulados en las calles en plenas fiestas

El PSOE de Murcia ha lamentado el mal funcionamiento del transporte público durante las fiestas de Primavera, así como la falta de recursos de limpieza, que han llevado a que la ciudad "amanezca tan sucia como siempre" tras los días de los principales desfiles.

Así lo ha lamentado el portavoz municipal del partido, Ginés Ruiz, durante la rueda de prensa previa a la celebración del pleno municipal de este mes de mayo, en la que ha insistido en que faltó previsión a la hora de organizar los dispositivos especiales de seguridad, limpieza o transporte para la semana festiva.

Así, en cuanto al transporte público, ha lamentado que no se produjeron los refuerzos anunciados, ni en las lanzaderas diurnas para reforzar los servicios de autobús y con gran número de incidencias en los autobuses nocturnos, que operaron con escasas frecuencias y con cambios de paradas que no se comunicaron y dejaron en tierra a numerosos pasajeros.

Esa situación fue especialmente notable, ha lamentado, en la noche del Entierro de la Sardina, el pasado 26 de abril, cuando centenares de personas esperaron durante largo rato los autobuses nocturnos anunciados en la plaza Circular, punto por el que no pasaron, por lo que estas personas se quedaron sin medios para regresar a sus hogares.

"Tan sucia como siempre"

En cuanto al dispositivo de limpieza, Ruiz ha lamentado que la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, sacara pecho sobre el asunto de esos servicios y de la instalación de urinarios portátiles, medidas, ha dicho, que no evitaron que "la ciudad amaneciera tan sucia como siempre" tras los desfiles del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina.

En su opinión, las acciones de limpieza no solo deben ser tras los desfiles, sino que el Ayuntamiento debe poner los medios preventivos para que estas situaciones no se produzcan y "las calles no se conviertan en vertederos", con basuras y olores a orines días después de las fiestas.

Además, ha subrayado que hubo problemas puntuales con las sillas, principalmente en el desfile del miércoles, que obligaron a paralizarlo al haber asientos vendidos dos veces, online y presencialmente.

Ruiz ha insistido en que a los socialistas les "encantan" las fiestas de la ciudad y participar en las mismas, y ha subrayado que estas críticas están enfocadas a mejorar los dispositivos de cara al próximo ejercicio y evitar este tipo de problemas.