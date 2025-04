Murcia vibra con el Bando Infantil: "¿Qué mal le va a hacer al papa que los zagales bailen una jota?"

De Gutiérrez Mellado partía con algunos minutos de retraso, este Lunes de Pascua por la tarde, el primer desfile de los que componen las Fiestas de Primavera de Murcia en este año 2025: el Bando Infantil, un evento inevitablemente marcado por el fallecimiento del papa Francisco.

Las ‘güertanicas’ hacían a sonar sus postizas a pie de carroza, mientras se preparaban. Algunas son tan precoces que aún van en carricoche, con su refajo. Ya tendrán tiempo para bailar, cuando crezcan. En los preparativos, se colocaban los crespones negros en todas las banderas presentes en el desfile: la de la Región, la de España y cada estandarte de cada peña participante. El luto oficial decretado por el Gobierno de España por el fallecimiento del Santo Padre ha pillado a Murcia en su semana grande, en sus Fiestas de Primavera.

Carroza coronada por la Reina Infantil de la Huerta 2025, Alejandra Belmonte. / A. L. H.

Estalló la canción de “por dónde vas a misa, que no te veo”, una de las clásicas, y la explosión de alegría y claveles multicolores ya fue imparable. Abrieron fuego los gigantes y cabezudos, como avanzadilla. En una jornada en la que la capital se llena de viandantes con flores en las manos, la cantera de huertanos y huertanas ya las lleva prendidas.

Cinco y veinte y el viento hace acto de presencia. “¡Vamos que nos vamos!”, grita, sonriente, una de las veinte chiquillas que ocupan la carroza de madrinas infantiles de las peñas que no integran la corte. Su plataforma, rosa, de princesa, coronada por un escudo con una barraca y limones, partió la primera. Detrás echó a rodar la de Reina Infantil, sentada en un trono dorado y de terciopelo rojo, bien flanqueada por sus damas. Todas las adolescentes hicieron gala de su buen hacer y saludaron con mucha elegancia al respetable conforme iba pasando la plataforma. "Da gusto verlas, mira lo guapas que son", se reafirmaba una señora al paso de las chicas.

El Bando Infantil es diversidad: de razas, de edades, de sentires. Señoras mayores con mascarilla tocando la guitarra y bebés de apenas unos meses que ya llevan horquillas y claveles en el pelo. Mucho moño de picaporte, pero también mucho estilo libre.

Los grupos folclóricos fueron desfilando en el mismo orden en el cual fueron llegando. En concreto, los participantes fueron La Crilla, La Rana, El Candil, La Picaza, El Lugarico, El Barracón, El Almírez, El Pimiento, El Zaragüel y Las Tenajas, concretaron desde la Federación de Peñas Huertanas.

"El corazón de Murcia late al ritmo del Bando Infantil", celebró el alcalde Ballesta. También desde el principal partido de la oposición en la Glorieta, el PSOE, aplaudieron que "nuestras tradición huertana queda asegurada con la gran cantera de niños y niñas que han desfilado" en esta comitiva.

Flores de todos los colores para honrar a la Madre de Dios La Madre de Dios solía cerrar la mayoría de procesiones: una talla de la Virgen con las manos en el pecho, doliente, con lágrimas brillando en su pálido rostro, con la angustia de la pérdida, aún sin esperanza. La Virgen Gloriosa del cortejo de Domingo de Resurrección rompía esta tónica: el bien había triunfado. Ahora, en Fiestas de Primavera, la Madre de Dios es la patrona de Murcia, la Fuensanta, a la cual los huertanos llevaron flores en la tradicional ofrenda que suele hacerse cada año. Para que la talla luzca aún mucho más florida y hermosa en la Eucaristía que tiene lugar con motivo del Bando. La imagen fue sacada de la Catedral, donde permanece por fiestas, y colocada bajo un arco coronado por flores moradas. A su lado, una foto del Santo Padre fallecido.

Y el entusiasmo viró danzando para Alfonso X, con destino a Santo Domingo. En el paseo peatonal ya hay sillas: en la amalgama de la salida, murcianos y visitantes aguardan sentados en los bordillos de la acera. Levantan los móviles, reciben caramelos, en esta ocasión de manos de ‘zagalicos’ que los llevan en cestas de mimbre.

Ya los recibieron, hace unos días, directamente del buche de los nazarenos. En la Huerta del Segura se empalma Resurrección con Primavera, las dos con mayúsculas, por razones obvias.

"No pierdan la sonrisa"

Una de las frases del pontífice argentino que quedarán para la posteriridad reza: "No se dejen vencer, no se dejen engañar, no se dejen robar la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa". Este Lunes de Pascua, murcianos y visitantes tomaron esta sentencia al pie de la letra y el jolgorio se impuso al son de la chirimía. Porque, como decía una señora a otra, a pie de Tontódromo: "¿Qué mal le va a hacer al papa que los zagales bailen una jota?"