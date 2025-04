Atacan con gas pimienta el centro de urgencias de San Andrés en Murcia

El centro de urgencias del barrio de San Andrés en Murcia fue el escenario de "una película de miedo con zombies aporreando las puertas" la noche del pasado sábado, como relató en sus redes sociales una de las pacientes que vivió la pelea multitudinaria que se desarrolló a las puertas del consultorio, con armas y gas pimienta.

La sanitaria de guardia que atendía en el centro durante el proceso ha confirmado a La Opinión que todo comenzó cuando llegaron dos pacientes, "uno de ellos se había peleado y llegó con golpes; el otro, con una herida en la cabeza, por lo que pasó a enfermería para que le dieran puntos".

El paciente que no estaba grave esperó fuera, pero "empezó a dar golpes y a pedir que lo atendieran; iba bajo los efectos de algo". Los sanitarios del centro llamaron a la Policía Nacional y, a su llegada, los agentes les instaron a irse.

Sin embargo, a la hora regresó el paciente acompañado de otras tres personas y, al poco, comenzó "una batalla campal entre siete u ocho chicos jóvenes en la rampa de la entrada del centro", ha detallado la médica del servicio de emergencias.

Gas pimienta

"Conseguimos cerrar la puerta del centro, pero no dejaban de darle patadas y nos dimos cuenta de que uno iba armado", proseguía el relato. "Trasladé a los pacientes, que estaban muy nerviosos, porque echaron gas pimienta por debajo de la puerta. Nos protegimos con mascarillas y cerramos puertas y ventanas", ha concretado la doctora.

Desde el centro de emergencias llamaron de nuevo a la Policía y, al llegar, "los agentes los echaron de la puerta, pero no hubo ninguna detención", ha comentado la sanitaria de guardia, quien agradece que solo quedaba una paciente que precisaba medicación acompañada de su madre y de su novio.

El paciente que al que le estaban cosiendo la cabeza quiso salir al escuchar la pelea y, al abrirle la puerta secundaria, le quitó la porra al único guardia de seguridad del servicio de emergencias. "Los compañeros intentan mediar y ayudar, pero no es nuestra competencia. Somos sanitarios, tenemos que ayudar a la gente", ha lamentado la médica.

"Eso pasó la noche del sábado, pero he hablado con otros compañeros y en otra guardia pasó otra cosa, en otra pues otra", ha explicado la sanitaria y ha sentenciado que el centro "cada día es más peligroso, ya no solo para los sanitarios, sino para los pacientes que van allí. Lo estamos viendo día tras día, están avisados nuestros superiores de que hay que buscar una solución, sobre todo, por los pacientes, porque nos encontramos con situaciones en las que no sabemos como protegerlos".

En el mismo sentido se expresó la madre de la paciente atendida durante el suceso en sus redes sociales, quien ha agradecido la labor de "un solo guardia de seguridad y los sanitarios intentando atender gente y jugándose literalmente la vida".

Lo que dice el SMS

De el Servicio Murciano de Salud (SMS) apuntaron que "el suceso ocurrido en San Andrés derivó de una reyerta externa entre varias personas que se trasladó posteriormente al centro; en ningún caso se trató de una agresión hacia al personal sanitario derivada de la atención a los usuarios".

"Condenamos cualquier acto incívico o vandálico, y el SMS se ha puesto a disposición del personal sanitario para que denuncien si se vieron afectados", destacaron desde la Consejería.

"Desde el SMS se trabaja por proteger a los sanitarios y los pacientes, por lo que el personal de seguridad está generalizado en centros de salud y muchos consultorios y se realizan campañas de concienciación hacia la ciudadanía", insistieron.