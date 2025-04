Fallece Alfonso Díaz, el guardia civil que movilizó a toda España en busca de fondos para su lucha contra el cáncer

Alfonso Díaz Alcázar, el guardia civil murciano que luchaba contra un cáncer de páncreas, ha fallecido a los 37 años de edad. Alfonso fue diagnosticado el 15 de febrero de 2024. Desde entonces, junto a su esposa, Marina Conesa -enfermera oncológica-, emprendió una carrera para acceder a un tratamiento experimental con células CAR-T en Misuri, EE. UU., su última esperanza.

Para cubrir los más de 500.000 euros que costaba el tratamiento, lanzaron la campaña solidaria @JuntosPorAlfonso, que unió a ciudadanos de toda España. Su barrio, El Ranero (Murcia), se volcó con un gran evento solidario lleno de actividades, música, deporte y apoyo vecinal.

Alfonso y Marina decidieron casarse hace dos semanas, antes de una complicada operación de Alfonso debido a su enfermedad. Lo hicieron en la capilla del Hospital Virgen de La Arrixaca ante 30 personas entre amigos y familiares.

Sus familiares se han encargado de hacer público su fallecimiento a través del perfil de Instagram dedicado a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de Alfonso:

"Iba a escribir que finalmente no conseguimos "lo imposible" pero sería un error. Alfonso hizo lo difícil y consiguió lo imposible, creyó en él, en su fortaleza, en su ilusión por la vida y en no desfallecer para no hacer sufrir a su familia. Corrió la carrera más importante de su vida y no la ganó, pero SÍ llegó a la meta. Normalizó una enfermedad cuyo nombre ya da miedo, le dio visibilidad y nos enseñó que el miedo no te puede paralizar y que hay que seguir viviendo y luchando porque mientras hay vida hay esperanza".

También se despidió de él la cuenta oficial de X de Guardia Civil. "Después de una dura batalla contra el cáncer, hoy (el pasado domingo) ha fallecido nuestro compañero Alfonso. Nuestro más sentido pésame para la familia, compañeros y amigos", publicaron.

Alfonso deja dos hijos menores de edad y el recuerdo de una lucha imborrable por la vida que unió a todo un país en una ola de solidaridad.Alfonso y Marina decidieron casarse hace dos semanas, antes de una complicada operación de Alfonso debido a su enfermedad. Lo hicieron en la capilla del Hospital Virgen de La Arrixaca ante 30 personas entre amigos y familiares.