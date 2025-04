"Ser Reina solo se vive una vez. Toca lucirse y dejar Murcia donde se merece"

¿Qué sintió en el momento en el que el alcalde de Murcia la nombra Reina de la Huerta?

Fue una noche para el recuerdo, con una gala muy bonita y muy bien organizada. Si tuviera que elegir una palabra sería emoción, de todo tipo.

¿Hay nervios hasta la gala de Exaltación Huertana e Imposición de Tocados de Azahar, que será el próximo 19 de abril?

Ahora empieza una cuenta atrás. Una cuenta atrás para que el sueño se haga realidad y Alejandra y yo nos coronemos como Reinas de la Huerta.

¿Cómo fue la jornada de convivencia en Málaga?

Desde que llegamos a Málaga no paró de llover. Hubo una lluvia torrencial hasta que volvimos, pero aun así lo disfrutamos muchísimo.

¿Cuál es la mejor parte de las Fiestas de Primavera?

El día del Bando es el día emblemático dentro de las Fiestas de Primavera, pero como parte favorita, sin duda, pondría la ofrenda a la Virgen de la Fuensanta: Murcia gira en torno a su patrona.

Van a ser unas Fiestas de Primavera diferentes, ¿echará de menos estar en la peña?

Hombre, se echa de menos a la familia, y no olvidaremos a toda esa gente que tenemos dentro de la barraca. Pero es un año para disfrutar. Es algo que solo vamos a vivir una vez en la vida, o sea que ya tendremos el resto de nuestra vida para estar ahí currando en la barraca con el delantal puesto. Ahora toca lucirse, disfrutar y representar a Murcia y dejarla donde se merece.

Mi parte favorita es la ofrenda a la Virgen de la Fuensanta: Murcia gira en torno a su Patrona Alba Franco, Reina de la Huerta 2025

¿Desde cuándo forma parte de la peña El Caliche?

Desde muy pequeña, desde los cuatro o cinco años. Es una cosa de familia. De hecho, yo empecé a bailar porque mis padres estaban en la directiva, mi hermana antes de que mi padre estuviera en la directiva ya bailaba y mi hermano también bailaba. Mis padres han sabido inculcárnoslo y se lo agradezco.

Y, con el paso de los años, ¿ha acumulado muchos refajos en el armario?

Tengo la suerte de que mi madre empezó bordando los refajos a mi hermana, y ahora yo he heredado todos los suyos y, además, he seguido aumentando esa colección de indumentaria huertana. He empezado a bordar por primera vez; de hecho, el que llevé en la elección es el primer refajo que me he bordado yo sola, porque antes me ayudaba mi madre. Y este año dije: "sé que me voy a presentar a Reina de la Huerta, quiero hacerme mi primer refajo". Me cogí algo facilito, pero me siento muy orgullosa. No todo el mundo puede decir que tiene un refajo con 22 años bordado por ella.

¿Qué recomendación le haría a alguien que nunca ha asistido al Bando?

Que coja a un buen murciano y que se deje aconsejar. Habría que invitarlo a que se vista con la indumentaria tradicional, si eres hombre con un buen traje de hombre y, si eres mujer, atrévete con un refajo: no hay nada como una mujer vestida bien de huertana. Y que se rodeen de buena gente y que disfruten, porque lo mejor de Murcia son los murcianos.