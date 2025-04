La cantera cofrade inunda Murcia en la Procesión del Ángel: "Dejad que los niños se acerquen a mí"

El Evangelio según San Mateo: "Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos". Y con esta premisa se lucía este sábado por la mañana la Procesión del Ángel por los lugares más emblemáticos de Murcia. Un desfile integrado por cerca de 3.000 niños de distintos colegios del municipio tomó el centro de la ciudad como pistoletazo de salida de una Semana Santa que ya calienta motores.

Cornetas y tambores eran la avanzadilla, con bandas de adultos. Después, pequeños nazarenos de azul para evocar que en unos días, partirá del templo de San Nicolás el primero de los cortejos pasional de 2025: el del Santísimo Cristo del Amparo. En la fila de enfrente, en Belluga, pequeños 'coloraos', de la Preciosísima Sangre, que saldrán en Miércoles Santo.

En la Procesión del Ángel no solo hay un río de jovencísimos cofrades con sus túnicas: también hay pequeños pasos. Uno de ellos, una sencilla Cruz de madera sostenida por una base de flores.

El germen de la Procesión del Ángel ya sale en la Biblia: "En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:'Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis. De ellos y de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él'. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos".

El viernes que viene, 11de abril, Viernes de Dolores, primera procesión. De adultos y también de niños, la del Santísimo Cristo del Amparo y el Cristo de los Toreros, que partirá del templo de San Nicolás por la tarde, para teñir de azul las principales arterias de la capital de la Región.