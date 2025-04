Tres décadas viviendo en casas sin habitabilidad en Murcia

Se llama licencia de primera ocupación, aunque se le conoce como cédula de habitabilidad: es un documento que confirma que una vivienda cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad. En el municipio de Murcia hay viviendas que llevan un cuarto de siglo levantadas, con los vecinos residiendo en ellas, y que aún no tienen este certificado. El Defensor del Pueblo, en su último informe anual, insta al Ayuntamiento a que mueva ficha al respecto.

Según deja claro Ángel Gabilondo en el citado documento, "las Administraciones públicas, en sus respectivas esferas de competencia, han de dirigir, inspeccionar y controlar la actividad de ejecución urbanística para exigir y asegurar que se produce de conformidad con los planes de ordenación territorial y urbanística y los demás instrumentos y acuerdos aprobados o adoptados para la ejecución de estos, así como, en su caso, los correspondientes proyectos técnicos de obras".

"En cumplimiento de estas funciones, el Ayuntamiento es el órgano urbanístico encargado de tutelar la actuación del urbanizador y debe verificar si se han cumplido correctamente todos los compromisos urbanísticos asumidos en su día por aquel", detalla.

La institución subraya que "la Administración local tiene el deber de requerir el cumplimiento de tales obligaciones y debe garantizar —como titular de la potestad de la función pública urbanizadora— que las obras de urbanización se ejecuten y recepcionen dentro de los plazos legalmente establecidos, articulando, en su caso, las medidas que resulten procedentes", a lo que añade que "no actuó así el Ayuntamiento de Murcia en un ámbito cuyas viviendas llevan años construidas, pero carecen de licencia de primera ocupación al no estar concluidas las obras de urbanización".

"Pese a que los propietarios llevan mucho tiempo solicitando que se terminen con cargo a los avales depositados en su día por el promotor, hasta la fecha no se han adoptado medidas eficaces para solucionar este problema", remarca el Defensor del Pueblo.

Esto pasa, por ejemplo, en las viviendas emplazadas en las urbanizaciones de La Ladera y La Glorieta, ambas en Churra, donde hay cerca de 700 casas. Sus propietarios llevan unos 25 años esperando la licencia de primera ocupación, un trámite que no se ha podido realizar al no haberse concluido en años las obras de urbanización. Hace unos días, según ha podido saber esta redacción, el Ayuntamiento dio por recepcionadas las obras de urbanización concluidas, aunque exime a la sociedad de llevar a cabo la Entidad de Conservación, una figura a la que le corresponde en este tipo de urbanizaciones llevar a cabo el mantenimiento diario de la vía pública y las zonas verdes. También le informa de que no le devolverá los avales entregados para garantizar el pago del coste total de las obras de urbanización.

Gabilondo incide en que "no son los vecinos afectados los obligados a la ejecución de las obras de urbanización e instalaciones que aún están pendientes" y pone el acento en que "el promotor no las ejecutara en su día no implica que aquellos deban asumir un coste adicional, pues pagaron por unas viviendas que fueran habitables. Es el promotor quien debería haber asumido el coste de la ejecución, pues no ejecutó dichas obras e instalaciones pero vendió las viviendas como si las hubiera ejecutado".

"En suma, no es conforme con el ordenamiento jurídico obligar a los propietarios, adquirentes de buena fe de inmuebles, que sirven a un bien básico y a un derecho constitucional como es la vivienda, en la creencia de que disponían de todos los servicios, a asumir además el coste por una falta de instalaciones imputable al promotor. Otra interpretación supondría premiar los incumplimientos de este y cargar en los adquirentes de las viviendas una obligación de urbanización que no les corresponde", recalca el documento.

Por ello, el Defensor del Pueblo formuló una Sugerencia al Ayuntamiento de Murcia, aún en trámite, para que acometiera las obras de urbanización pendientes, con cargo al aval depositado en su día por el promotor "y, si este fuera insuficiente, asumiera el coste total de aquellas y acto seguido concediera las licencias de primera ocupación de las viviendas", afirman desde la institución.