"Murcia me parece una ciudad universitaria muy linda para vivir siendo estudiante"

El (re)encuentro con las raíces siempre deja una huella especial. Volver a visitar aquellos lugares en los que crecimos o simplemente algún día recorrimos nos conecta con una parte de nosotros que creíamos olvidada, pero que en realidad siempre ha estado ahí, a la espera de ser redescubierta. Y ese es precisamente uno de los objetivos, más allá de la formación universitaria, del programa Golondrina de la UMU, una beca de estudios de movilidad internacional dirigida a jóvenes de Argentina murcianos o descendientes de ciudadanos de la Región de Murcia.

¿Cuáles son sus raíces murcianas?

Es curioso porque, de hecho, yo soy mis propias raíces murcianas. Mis padres son argentinos, y en 2001 decidieron salir de allí debido a la gran crisis económica y política que sufría el país. Mi madre si tiene ascendencia española, pues mi abuelo es madrileño, pero ellos decidieron venirse a vivir a Cartagena, donde nací en 2005. Allí pasé, concretamente en el pueblo de Cuesta Blanca, mis primeros cuatro años de vida, y aunque suene extraño, recuerdo prácticamente todo de mi infancia. La casa en la que vivía, la guardería a la que iba, los amigos que allí hice y la propia ciudad de Cartagena. Y de Murcia en sí no me acuerdo tanto, pero sí que tengo grabada en la mente la imagen de la estatua de la Sardina en el río.

¿Por qué decidió venir a estudiar Biotecnología a la Universidad de Murcia?

A mí me encanta la Biología desde que soy pequeño. Y a medida que fui creciendo fui desarrollando interés también por la Química, las Matemáticas y la Física. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar en la universidad, opté por la Biotecnología, y es curioso porque, aunque mi madre es biotecnóloga, ella nunca promovió la idea de que yo siguiese sus pasos profesionales. Y entonces, habiendo comenzado mis estudios universitarios en la ciudad de Rosario, descubrí que podía volver a reencontrarme con mis raíces a través de la Universidad de Murcia gracia a sus becas de estudios de movilidad.

Felipe Bartulovich, estudiante de Biotecnología. / Juan Carlos Caval

¿Cómo se enteró de la existencia del programa Golondrina?

Desde que volví a Argentina con apenas cuatro años, toda mi vida he soñado con volver a España, ya fuese de viaje o para vivir aquí, pero nunca tuve claro cómo hacerlo posible. Hasta que descubrimos que la Universidad de Murcia contaba con unas becas específicas para murcianos o descendientes de murcianos. Poco a poco fui informándome acerca de estas Becas Golondrina, y la verdad es que el proceso para acceder a ella no fue nada sencillo. Pero tantas eran las ganas que yo tenía de volver a España que, en apenas una semana, realicé el «papeleo» necesario para optar a ellas.

¿Cómo están siendo estos meses en a ciudad de Murcia?

Fantásticos, la verdad. Los seis alumnos que disfrutamos de la Beca Golondrina en la Universidad de Murcia decidimos compartir piso en el centro de la ciudad. Y por el momento nos va muy bien, porque hemos creado nuestra propia familia argentina aquí. Y personalmente, desde mediados de enero que llegamos a Murcia, la experiencia está siendo increíble. A veces me cuesta tomar conciencia de lo que estoy viviendo. Y Murcia me parece una ciudad universitaria muy linda para vivir siendo estudiante.

¿Qué le ha llamado la atención de la Universidad de Murcia durante este tiempo?

Lo primero que me sorprendió es su organización y lo gigante que es el Campus de Espinardo. En comparación a las universidades en Argentina, noto menos densidad en la UMU, y eso supone, o al menos lo siento así, que el no estar tan masificado se refleja en unos mejores servicios para los estudiantes. Además, hemos podido disfrutar de algunas actividades organizadas por la Universidad, en concreto por la Erasmus Student Network, la asociación de la UMU que ayuda a estudiantes internacionales a mejorar su integración, como un viaje a Granada que me encantó.

¿Cuál es su objetivo profesional cuando acabe sus estudios?

Esa es una pregunta con una difícil respuesta, porque a mis 20 años aún no lo tengo del todo claro. Además, más allá de mi afición por la biotecnología soy dibujante, y ahora mismo compagino esos estudios universitarios con algún que otro trabajo como ilustrador. Quien quiera echarle un ojo a esos trabajos puede verlos en la cuenta de Instagram ‘vicho.mortadela’. También he descubierto que me gusta mucho la informática, y hay una rama de la biotecnología, que es la bioinformática, que supone un mundo por descubrir.

¿Se ha planteado seguir viviendo en Murcia en el futuro?

Sin duda, creo que el hecho de haber nacido aquí aún refuerza más esas ganas que siempre he tenido de hacer de la Región de Murcia mi casa. Cuando regresé a Cartagena después de 15 años, me asombraba mirando esas mismas calles por las que de pequeño paseaba, y ese sentimiento de redescubrir la ciudad lo quiero volver a sentir muchas más veces. Siempre voy a contemplar la posibilidad de volver, no sé si a vivir o a realizar alguna estancia para realizar aquí el doctorado, por ejemplo.