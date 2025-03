El parque Viudes del Carmen, lugar de botellones y peleas

Botellones, prostitución, ‘trapicheos’, peleas y «cierto miedo». Es lo que denuncian los vecinos del barrio del Carmen, en Murcia, que viven junto al jardín de Viudes, un parque ubicado junto a la estación Murcia del Carmen. Y solo piden una cosa, desde hace ocho años: que se cierre por las noches para impedir que la gente pernocte y haga vida allí.

Basilio José Piñero, presidente de la junta municipal de Distrito El Carmen, ha confirmado a esta Redacción que al inicio de su mandato, hace año y medio, se propuso cerrar la puerta grande del parque, pero los vecinos no quisieron porque ya se intentó hace unos cuatro años y el cierre daba muchos problemas, pues se cortaba el acceso a los bloques de viviendas en las que viven centenares de personas.

Por ello, lo que piden ahora es cerrar solo el recinto del parque. «Entendemos que hay gente que está en la calle y eso es difícil de solucionar. Pero no pedimos más albergues, solo que se cierre el parque de noche», ha relatado a La Opinión una de las residentes de la zona y otros vecinos se han sumado a sus quejas y su incomprensión, pues el Jardín de Floridablanca, muy cercano al de Viudes, sí permanece cerrado por las noches «para evitar estos problemas». De hecho, los vecinos han asegurado que la Policía Local apoya su propuesta y considera que «se evitarían muchísimos delitos».

Una vecina ha detallado que «los barrenderos sin la Policía no se atreven a quitar todas las cosas, no quieren enfrentarse», y otra residente ha explicado que «la policía viene siempre cuando les llamamos, pero solo les identifica y cuando se marchan siguen con sus peleas y sus rollos», ha lamentado.

Consultados al respecto, fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, encargada del mantenimiento de parques y jardines, han afirmado a esta Redacción que ya tenían previsto adecuar el jardín para poder cerrarlo por las noches al tiempo que garantizan el acceso de los vecinos de la zona.

El Ayuntamiento ha confirmado a La Opinión que se dará respuesta a las demandas de los vecinos, quienes en varias ocasiones habían trasladado al Ayuntamiento sus deseos de cerrar el parque por las noches.

Desde la Glorieta han detallado que, aunque de momento no se conocen plazos temporales concretos, se están estudiando las obras que se ejecutarán en este espacio verde para adecuar el parque y poder cerrarlo, de tal forma que se asegure «la seguridad, la accesibilidad y el acceso de los vecinos y los peatones, así como de los coches», han explicado, pues el parque da acceso a varias urbanizaciones y algunas de ellas cuentan con garaje.

Quejas constantes

«Queremos un parque para bajar con nuestros nietos y con el perro», ha explicado una residente de la comunidad Parque Viudes, quien ha acudido al jardín en representación de la Asociación de Vecinos de Carmelitanos. «Yo no bajo a mi hijo, no me atrevo», ha explicado otra residente, pues dice que, al final, se normaliza y «los niños ven normal que se bajen los pantalones y caguen y que se insulten entre ellos».

Otra vecina ha relatado que antes los niños del colegio bajaban con el profesor a hacer gimnasia, pero, tras algún mal encuentro con los ‘habitantes’ del parque, el docente ha desistido y ha reiterado que solo piden que se cierre por las noches para evitar estas situaciones. «Si tenemos que cerrarlo con una cadena humana, lo haremos», ha asegurado.

Una de las usuarias de la zona para perros ha recibido amenazas por bajar temprano porque los ladridos de su mascota despiertan a quienes duermen allí y ha llegado a interponer denuncias ante la policía. Además, un vecino ha señalado que «ha habido violaciones, apuñalamientos y una persona se ahorcó» y que «te encuentras a gente follando en cualquier banco».

Una vecina ha asegurado que deja «quejas constantes en la app ‘TuMurcia’ desde hace un año, mandando fotos y vídeos» y que hace un año le dijeron que lo cerrarían, pero también ha detallado que a otra vecina también se lo han dicho en más de una ocasión pero que, al final, no lo hacen.

«A ti te multan por acampar en el monte pero aquí vienen hasta con hamacas», ha lamentado la misma vecina, quien también ha explicado que las personas que duermen en el parque «usan los árboles de perchero, los pájaros ya no anidan aquí. Tengo fotos de cómo estaba el parque hace tres años y ahora da pena verlo».