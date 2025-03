«Mercantilizar la publicación científica genera desigualdad en la adquisición de conocimiento»

¿Qué le llevó a diplomarse en Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Murcia? ¿Cómo recuerda aquellos años estudiantiles en la UMU?

La elección fue más por descarte, pues desconocía el potencial de la titulación. En aquellos años no existían los estudios de Periodismo, que era lo que más me gustaba en ese momento. Tengo un grato recuerdo en general, a pesar de estar ubicados en unas instalaciones no muy amigables. Era una promoción de buenos estudiantes de los cuales muchos han destacado en este y otros ámbitos. Carlos de Amor, por ejemplo, fue uno de esos compañeros de promoción.

Un área en el que ejerce como profesora desde hace más de 20 años. ¿Qué le han aportado tanto a nivel profesional como personal estas más de dos décadas de labor docente? ¿Y qué es lo que a día de hoy trata de inculcar en su alumnado?

La aportación de la academia, tanto a nivel profesional como personal, ha sido muy plena. He podido realizar cuantos proyectos han estado a mi alcance y he intentado aprovechar cualquier posibilidad de desarrollo profesional, no solo en la docencia e investigación, sino también en la transferencia y la gestión. La docencia conlleva un aprendizaje constante y continuo que nos permite ofrecer al estudiantado una enseñanza actualizada de los contenidos curriculares, tarea que en el área de la Documentación y Gestión de Información puede resultar ardua con el desarrollo constante de tecnologías de la información y comunicación, especialmente relativo a las fuentes de información, asignatura que llevo impartiendo desde 2010. Mi vocación docente permite que el trabajo sea un disfrute, por lo que me siento afortunada y agradecida de poder dedicarme a una temática que me gusta y poder o intentar transmitir el conocimiento a mis estudiantes de la manera más entusiasta posible. Una ventaja radica en mi origen profesional antes que académico, que me permite ejemplificar de manera mucho más realista en la práctica de la gestión de información en cualquiera de sus escenarios.

Además, desde 2018 ejerce como coordinadora del Servicio de Publicaciones y Patrimonio Digital de la UMU, en el que destaca su editorial (Editum). ¿Por qué es tan importante para una universidad disponer de una editorial propia?

Venimos de un escenario tumultuoso en el ámbito de la comunicación y publicación científica, donde intervienen demasiados agentes que no necesariamente apuestan por la difusión y divulgación del conocimiento científico, sino que su interés radica en su modelo de negocio y el rendimiento económico. La mercantilización de la publicación científica genera desigualdad en la adquisición de conocimiento por parte de instituciones o regiones con presupuestos más ajustados. La editorial universitaria ha adquirido un protagonismo relevante ya que puede y debe convertirse en un servicio fundamental de cualquier universidad pública en aras de esa transmisión, difusión y divulgación del conocimiento científico por medio de sus publicaciones docentes, de investigación y de divulgación. En la editorial universitaria no solamente se hacen libros, sino que se planifican líneas de desarrollo editorial, establecimiento de políticas editoriales, se gestionan revistas científicas, se rediseñan infraestructuras de gestión editorial y se establecen modelos de descripción bibliográfica reutilizables e interoperables con otras fuentes bibliográficas como catálogos comerciales, distribuidores, repositorios, etc.

El objetivo de una editorial universitaria es alcanzar una transparencia, fiabilidad y veracidad del contenido científico editado

¿Qué ventajas tiene ‘confiar’ estas publicaciones académico-científicas a una editorial universitaria en lugar de a cualquier otra editorial comercial?

La actividad de una editorial universitaria está parametrizada cada vez más por la gestión de la calidad editorial y la calidad científica. El objetivo es alcanzar una transparencia, fiabilidad y veracidad del contenido científico editado que permita a la sociedad tener una garantía y una seguridad plena de que nuestros contenidos son libres de conflictos de intereses y responden a rigurosos procedimientos de acreditación de calidad, como pueden ser el Sello Fecyt para revistas y el Sello CEA-APQ para libros.

Editum es reconocida como una de las editoriales pioneras en la apuesta por el acceso abierto del conocimiento. ¿Cómo se puede seguir avanzando en este movimiento conocido como ‘Ciencia Abierta’?

Tanto el acceso abierto como la Ciencia Abierta deben ser financiados y estar integrados en los presupuestos generales de las universidades para su inclusión y desarrollo total. En España, con la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, y en Europa con proyectos como Diamas, DOAS o Almasi, entre otros, se están sentando las bases y directrices que deben seguir las editoriales institucionales y/o universitarias en materia de Ciencia Abierta, que van desde la financiación, producción, comunicación, almacenamiento, preservación y evaluación de los resultados de investigación, entendidos como bienes públicos sostenibles, abiertos, accesibles, inclusivos, multilingües e interoperables.

Al hilo de esto, ¿qué nos puede comentar acerca de la Docencia abierta y la Ciencia ciudadana?

La Docencia abierta se concreta en la edición de publicaciones docentes, manuales principalmente, que deben estar abiertas y ser gratuitas para docentes y discentes al menos, y que deben cumplir una serie de requisitos y estándares de calidad editorial. Respecto a la Ciencia ciudadana se centraría, de momento, en la edición de publicaciones divulgativas que respondan a las demandas sociales de un conocimiento ágil y ameno que aproxime el conocimiento científico a un público no experto. El formato libro de estas últimas publicaciones sería el predominante actualmente, pero sin descartar otros formatos como el infográfico o el podcasting.