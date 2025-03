110 palabras por el cine Rex en su 110 aniversario

Mis más agradables recuerdos del Cine Rex se hallan unidos a dos edificios cercanos a él: Galerías Preciados y el restaurante La Madrileña. Aún no he olvidado que en el Rex vi una película que me impactó por entonces, Encuentros en la tercera fase. Corría el año 1978 y sus efectos especiales me impresionaron, pese a no ser un devoto de la temática tratada en el film.

Me encantaba entrar en Galerías Preciados por la posibilidad de montar en las escaleras automáticas, que un niño de pequeña ciudad, como era yo, sólo había visto en las películas. Mientras en la fonda La Madrileña me consideraban uno más de la casa, porque era raro el día en que no comía o cenaba sentado en una de sus mesas y servido por sonrientes camareros. Cuando quería degustar una tortilla de sesos, especialidad de la casa, la orden llegaba a la cocina como una de talentos. ¡Qué tiempos aquellos!

Juan González Castaño

Historiador, director de la Real Academia Alfonso X el Sabio