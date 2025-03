110 palabras por el cine Rex en su 110 aniversario

Con la muerte de mi padre en 1959, que era el farero responsable de los faros de Cartagena, mi madre mi hermana y yo tuvimos que dejar la casa que la iba a ocupar el nuevo farero, para venir a Murcia a una vivienda de una tía mí. Como quiera que estuviera en la calle Vitorio, el REX fue el primer cine que visité. Recuerdo un par de anécdotas de mi juventud: andaba un domingo, con 16 años recién cumplidos, solo y nostálgico, cuando opté por pasar la tarde en nuestro querido cine Rex viendo la película, “Cómo sois las mujeres” por Teresa Gimpera, Sonia Bruno y La Polaca. Obviamente, la moral se me fue arriba. Tampoco se me olvida que en este cine vi en 1967, la película “Helga”, pero no la pude soportar, y me salí antes de tiempo mareado.

Actualmente, veo menos cine porque me cuesta mucho ir a ver cine en los centros comerciales. ¡Viva el cine Rex!

--

Gabriel García Sánchez

Catedrático de Química Universidad de Murcia