«En un mundo multipolar, la fuerza e influencia de Europa radica en su unión»

La Comisión Europea le ha concedido recientemente la Cátedra Jean Monnet, que será inaugurada oficialmente este viernes. ¿En qué consiste este proyecto académico?

La Cátedra Jean Monnet sobre el Poder Transformador del Derecho de la Unión Europea II tiene como objetivo promover el estudio del Derecho de la UE entre estudiantes, académicos y profesionales, subrayando el impacto que este ordenamiento jurídico despliega en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y más allá del territorio de la UE, afectando directamente la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Con este fin, la Cátedra organizará una amplia gama de actividades como cursos oficiales, conferencias, o seminarios, destinados no solamente a la comunidad universitaria de la UMU sino también a la de la Universidad Europea para el Bienestar (EUniWell) de la que la UMU es parte, así como proyectos de investigación para estudiar cómo el Derecho de la UE ha puesto en marcha un proceso transformador capaz de fortalecer la integración europea y promover el cambio en los sistemas jurídicos ad intra y ad extra de la Unión.

¿Qué cree que ha llevado a la Unión Europea a fijarse en la Universidad de Murcia para profundizar en la enseñanza e investigación del derecho europeo e internacional?

La Universidad de Murcia ha sido beneficiaria de numerosos proyectos europeos e internacionales, incluidas varias Cátedras Jean Monnet, y cuenta con un excelente equipo de Relaciones Internacionales, y en particular de proyectos europeos, que apoya a los investigadores y otros miembros de la Universidad en la solicitud y en la posterior gestión de proyectos, me parece de justicia reconocerlo. En cuanto a esta Cátedra en particular, me parece que aborda una cuestión relevante para la integración europea, como es la manera en que el Derecho de la Unión aborda importantes retos sociales y contribuye, en mi opinión, a mejorar la realidad en la que vivimos, lo que me parece especialmente evidente en el caso de España y de la Región de Murcia.

En un contexto geopolítico tan convulso como el actual, ¿qué papel juega el Derecho tanto en el marco de la Unión Europea como más allá de sus fronteras?

El Derecho ha sido la pieza clave de la integración europea. Actualmente los Tratados de la Unión Europea afirman que la Unión se fundamenta en valores como el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y añaden que la Unión contribuirá al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En otras palabras, el respeto al Derecho y el multilateralismo son factores identitarios de la Unión, nos han permitido llegar hasta aquí y justifican la propia existencia de la Unión Europea.

Muchos de los que defendían salir de la Unión Europea ya no lo hacen tras la negativa experiencia del Brexit

¿Qué le llevó a dedicar su vida profesional al Derecho? ¿Cómo recuerda esos años estudiantiles en la Universidad de Murcia?

El estudio del Derecho me gustó desde los primeros años de la entonces licenciatura, me parece que aporta una formación muy valiosa para aproximarse a comprender mejor cómo está organizada nuestra sociedad, nuestro Estado, pero también nuestra historia o y la de la sociedad internacional. En cuanto a los años estudiantiles, los recuerdo con mucho cariño, como años de ilusión y de alegría, también de mucho esfuerzo y horas de estudio, que no habría podido realizar sin el apoyo incondicional de mis padres y hermana, a los que estoy muy agradecido.

¿Y por qué especializarse en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, área en la que ejerce como profesor titular en la UMU?

Por varios motivos, en primer lugar, las magníficas clases del profesor de Derecho Internacional Público D. Cesáreo Gutiérrez Espada despertaron en mí, y en tantos otros, un interés especial por esta disciplina. Por otro lado, en cuarto de carrera fui alumno Erasmus en Roma, y descubrí mi pasión, también personal y no sólo académica, por lo internacional, por vivir, estudiar y posteriormente trabajar fuera de España, que me llevó a cursar estudios de posgrado en el extranjero, en los que me especialicé en Derecho Internacional y de la Unión Europea.

¿Cree que las crisis del Brexit, la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania o las complicadas relaciones con la Administración Trump en EE. UU. han llevado a la Unión Europea a un estado de debilidad y amenaza por el que preocuparse?

Yo creo que la Unión ha salido reforzada de la crisis del Brexit y de la pandemia, y confío en que lo hará también de la situación actual. En sus memorias, Jean Monnet escribió que «Europa se forjará en las crisis y será la suma de las soluciones adoptadas para afrontar esas crisis». Me parece que la historia de la integración europea demuestra lo acertado de esa profecía. De hecho, muchos de los que defendían salir de la Unión Europea ya no lo hacen tras la negativa experiencia del Brexit. Espero que las dificultades actuales hagan ver aún con más claridad que en un mundo multipolar, con grandes Estados como China o EE. UU., la fuerza de Europa, y su influencia en el mundo, radica en su unión a través de la integración europea.

¿Somos conscientes desde España de la influencia en nuestras vidas de lo que acontece día a día en el Parlamento Europeo?

Yo creo que somos cada vez más conscientes en España de la relevancia de las decisiones que se adoptan en las instituciones europeas para nuestras vidas, y particularmente para hacer valer los Derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión nos reconoce. En los últimos años, por poner algunos ejemplos, los asuntos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionados con las cláusulas suelo, con las plusvalías, los desahucios o con los derechos de los trabajadores interinos han puesto de relieve que lo que se hace en la Unión tiene una gran influencia en nuestras vidas.