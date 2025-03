Sueco, inglés y catalán se cuelan en los autobuses a la Universidad de Murcia

Los autobuses que presentó el Ayuntamiento de Murcia como ‘nuevos’ para dar servicio a los universitarios trasladados al campus de Espinardo desde La Merced no dejan de deparar sorpresas. La última ha sido los carteles interiores, que no solo están en castellano, lo que delata la procedencia de los vehículos de pasajeros y pone de manifiesto que son de segunda mano.

Desde el Consistorio han explicado a La Opinión que estos vehículos pertenecen a un refuerzo que permitió ampliar las expediciones para resolver una «situación de emergencia». Se trata, por tanto, de una medida transitoria, hasta la llegada del nuevo modelo de transporte y la licitación del contrato con el que llegarán los nuevos autobuses eléctricos en verano.

«Están en otros idiomas. Hay uno con carteles del área metropolitana de Barcelona, con avisos, primero en catalán, luego en castellano y después en inglés», ha confirmado a esta Redacción el portavoz de la Plataforma en defensa del Transporte Público, Francisco Ruipérez.

«Y hay otros que no sé ni en qué idioma están cuando pulso para solicitar una parada. Solo sabemos que son de segunda matriculación, por lo que son extranjeros. En España no tiene sentido matricular un autobús por otro», ha detallado Ruipérez. «Son autobuses que tienen 12 años y ya no los quieren allí porque no cumplen las condiciones, son etiqueta B. Lo normal en un autobús en condiciones son etiqueta C».

Además de catalán, hay avisos en las pantallas de algunos autobuses en idioma sueco. Se trata de la palabra ‘stannar’ y este término indica cuándo se ha solicitado una parada.

El portavoz de la plataforma ha concretado que «la ley no obliga a ninguna edad máxima, eso solo se aplica a los autobuses escolares. Está a gusto del Ayuntamiento o de la entidad de transporte regional». Asimismo, Ruipérez ha detallado que «lo que se prevé que se va a hacer aquí en Murcia es una media de 6 años y una máxima de 10 años de antigüedad».

Ruipérez ha afirmado que estos autobuses con carteles en otros idiomas no se circunscriben a una línea en concreto. «Lo normal es que, si son grandes, se encuentren en la línea 39 o 26C, aunque no es que sean específicamente en esos».

Licitación

El portavoz ha lamentado que «no salen a licitación las líneas municipales, que ya tendrían que salir». Así, Ruipérez ha declarado que «nos está engañando el Ayuntamiento, porque hay un paso que aún no ha realizado: la Oficina Nacional de Evaluación».

Y es que, según ha relatado el portavoz de la plataforma, «todos los pliegos de condiciones económicas tienen que pasar por este organismo». Sin embargo, según ha indicado, «la Comunidad Autónoma ya lo hizo, pero el Ayuntamiento no lo ha hecho aún, por lo que el proceso se alargaría dos o tres meses más».

Además, Ruipérez ha señalado que «en junio se anunció que iban a venir autobuses eléctricos nuevos, que el Ayuntamiento había comprado. Pero no puede comprar autobuses sin sacarlos a concurso. Y, la Plataforma de Contratación del sector público no aparece. El Ayuntamiento de Murcia no ha comprado nada».