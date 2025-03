"Los estereotipos y las expectativas sociales aún influyen en la elección de carrera de las mujeres"

Recientemente ha sido galardonada por el Ayuntamiento de Murcia en los premios 'Igualdad es Murcia'. ¿Cómo recibe este reconocimiento?

Con entusiasmo, me motiva a continuar trabajando con pasión y compromiso en mi labor diaria, tanto en mi práctica profesional como cirujana como en mi labor docente. Considero que este premio es también un reconocimiento al esfuerzo de mis compañeros del hospital, con quienes trabajo día a día, pues la igualdad es una meta que solo se consigue en equipo. Es gratificante ver cómo instituciones como el Ayuntamiento de Murcia valoran la igualdad, ya que esto contribuye a sensibilizar a la sociedad sobre el papel crucial de la mujer en la ciencia. Creo que esta iniciativa puede inspirar y motivar a las jóvenes a luchar por sus metas en el ámbito científico.

¿A qué cree que se debe que el número de mujeres que estudia carreras científicas aún sea reducido?

A pesar de los avances, los estereotipos de género y las expectativas sociales y familiares aún influyen en la elección de carrera de las mujeres, desviándolas de las áreas científicas y tecnológicas hacia opciones consideradas más tradicionales. Sin embargo, es alentador observar un cambio gradual impulsado por el creciente número de iniciativas y programas que fomentan la participación femenina en estos campos, desafiando estereotipos y abriendo nuevas oportunidades. La participación femenina varía significativamente según la disciplina. En Ciencias de la Salud, las mujeres superan a los hombres, y según datos recientes del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), la proporción de investigadoras se ha igualado a la de los investigadores. No obstante, en las carreras tecnológicas, la presencia femenina sigue siendo notablemente inferior, al igual que su participación como investigadoras principales en proyectos biomédicos.

¿Por qué es tan importante visibilizar la figura de la mujer en la ciencia?

En primer lugar, ayuda a romper los estereotipos de género, y demuestra que las mujeres tienen la capacidad y el derecho a participar en todos los campos del conocimiento. Además, al destacar los logros de las científicas, se ofrecen modelos a seguir al relevo generacional, inspirando a las jóvenes a seguir carreras de ciencia y tecnología. Esto no solo promueve la igualdad de género, sino que también enriquece el campo científico al incorporar una diversidad de perspectivas y enfoques.

Y a usted, ¿qué le llevó a dedicar su vida profesional a la medicina?

Fue una decisión vocacional de ayudar a los demás. En mi familia, nadie se dedica a la Medicina. Mi pediatra fue la primera persona que conocí en este campo y quien me inspiró. Posteriormente, he tenido otros referentes durante mi carrera profesional.

¿Y por qué centrarse en Cirugía, especialidad de la que es profesora en la Universidad de Murcia?

Durante mis estudios universitarios tuve la suerte de tener como profesor al Dr. Pascual Parrilla, una figura clave en el ámbito de la Cirugía. Sus clases me fascinaban y despertaron mi interés por la Cirugía. Decidí presentarme a la convocatoria de alumnos internos del Departamento de Cirugía, donde conocí al Dr. Pablo Ramírez, quien me hizo comprender la importancia de la investigación en nuestra profesión. Con él di mis primeros pasos en investigación, y ha sido mi referente durante todos estos años para formarme como cirujana científica. Tras terminar la licenciatura realicé el examen MIR, una prueba que puede condicionar el futuro de la especialidad profesional. Con el número 135, obtuve la primera plaza de Cirugía a nivel nacional, lo que me permitió escoger la residencia de Cirugía General en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Durante estos últimos 15 años me he centrado en el área de la Cirugía Endocrina, donde he tenido la suerte de trabajar con el Dr. José Manuel Rodríguez en una Unidad de Cirugía Endocrina que se ha consolidado como un referente nacional e internacional en atención asistencial, docencia e investigación.

¿Cómo recuerda esos años estudiantiles en la UMU?

Fue una etapa de mucha esfuerzo y dedicación, pero también de satisfacción y crecimiento personal. Compartí experiencias inolvidables con compañeros que se convirtieron en amigos, con los que mantengo una gran relación.

Además, es coordinadora médica de los Servicios Quirúrgicos del Hospital Virgen de La Arrixaca. ¿Se le hace complicado compaginar esas labores con la docencia?

Desempeño el puesto de coordinadora quirúrgica desde hace un año. Es cierto que implica una gran responsabilidad y dedicación, pero también me ha proporcionado un conocimiento más amplio en gestión sanitaria aplicada a la cirugía. Además, me he incorporado a un equipo directivo extraordinario en el hospital que facilita mucho la labor. Este nuevo puesto me motiva para formar a los futuros profesionales con una visión integral que incluya conocimientos no solo propios de la disciplina clínica en cuestión, sino también en gestión y en investigación. Creo que es importante que nuestros estudiantes aprendan desde el inicio la importancia del uso responsable de los recursos. El Servicio Murciano de Salud realizó más de 130.000 intervenciones quirúrgicas en 2024, el dato de actividad más alto registrado en los últimos 6 años.

¿Tiene alguna relación este incremento con la notable formación que reciben los futuros cirujanos, por ejemplo, en la propia Universidad de Murcia?

El notable aumento del número de intervenciones quirúrgicas realizadas por el Servicio Murciano de Salud y en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, son un reflejo del esfuerzo conjunto de todos los profesionales implicados, así como del impacto positivo de la formación de alta calidad que reciben nuestros facultativos. Ello permite además que los estudiantes participen en un mayor número de intervenciones quirúrgicas, lo que revierte también en una mejora en su formación. La Universidad de Murcia, a través de su Departamento de Medicina y de Cirugía, prepara a los estudiantes tanto en el ámbito médico como quirúrgico, con formación teórica y práctica de alto nivel. Hemos incrementado la formación práctica en hospitales y en la facultad. Además, también empleamos para la formación la simulación clínica, para la que existe un magnífico proyecto de crecimiento motivado tanto por la Universidad de Murcia, como por la Facultad de Medicina y el Servicio Murciano de Salud. Sin duda, para la excelente formación de los futuros médicos es clave la estrecha colaboración de la Universidad de Murcia con los hospitales del Servicio Murciano de Salud, como es el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Esta sinergia crea un entorno de aprendizaje continuo que fomenta la excelencia profesional.