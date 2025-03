La Muralla del Sol de Murcia: de refugio de mendigos a atractivo turístico

El alcalde de Murcia ha presentado el proyecto de recuperación de la Muralla del Sol, ubicada en el aparcamiento subterráneo de Glorieta de España. Aunque la muralla no sufrió daño alguno, hace tan solo un mes once bomberos acudieron al lugar para apagar un incendio provocado por la quema de unos cartones. Y es que no es novedad que gente sin hogar emplee este parking a modo de albergue.

Destaca en este sentido el arresto de un mendigo acusado de violación en 2017, aunque fue absuelto tras un juicio en el que la víctima no pudo declarar, pues ya había fallecido. Cuando agentes de la Policía Local de Murcia y operarios de Servicios Sociales procedieron al desalojo, también retiraron del aparcamiento colchones, cartones y otros enseres.

La Muralla del Sol es uno de los tramos más antiguos de las estructuras defensivas de la ciudad. De hecho, esta estructura ya aparece en el primer grabado que se conserva de la urbe, datado entre los siglos XIII y XIV, como ha mencionado Ballesta. La iniciativa contempla la consolidación de los muros, su protección mediante una cubierta de vidrio y su puesta en valor.

Además de restaurar y proteger la muralla, se creará una zona abierta al público justo al lado de uno de los bastiones defensivos que daba a la parte del río. Asimismo, en el piso superior se quitará la barandilla y se instalará un cristal desde el suelo hasta el techo, que permita contemplar el bastión defensivo desde arriba. Para ello, también se está estudiando ampliar la zona peatonal en este espacio, quizá al eliminar un par de plazas de aparcamiento cercanas.

Espacio de la Muralla del Sol que será transitable para el público, junto a uno de los bastiones defensivos. / L.O.

El alcalde ha destacado esta línea de actuación dentro del proyecto 'Murcia 1.200', definido por el propio Ballesta como un "proyecto de ciudad" que también trata de poner en valor el patrimonio histórico. En este sentido, el alcalde ha destacado los proyectos que en los últimos meses han permitido la recuperación de otras estructuras defensivas.

Destaca la muralla de Madina Mursiya, donde se ha completado el muro en la zona de Santa Eulalia y se ha recuperado la zona del cementerio musulmán. Pero el alcalde también ha resaltado la muralla de Sagasta, así como otros proyectos que ya están en marcha y que el Ayuntamiento dará a conocer en un futuro.

Trabajos previstos

El proyecto de recuperación de la muralla del Sol se encuentra en fase de licitación y cuenta con un presupuesto de 124 mil euros. El 27 de este mismo mes finaliza el plazo de presentación de las ofertas. Con un plazo de ejecución de tres meses, los trabajos deberían haber concluido tras el verano.

Por su parte, la vicealcaldesa Rebeca Pérez ha hecho hincapié en que no se trata de "una iniciativa aislada, sino que forma parte de un proyecto estratégico de recuperación de los restos defensivos de la ciudad".

Pérez ha detallado los trabajos que se desarrollarán, entre los que se encuentran la consolidación de los muros, una limpieza intensiva y arreglar las fisuras, así como redoblar los esfuerzos en materia de señalización para que sea más visible e interactiva con los usuarios, para lo que también se instalará iluminación web.

Ya se ha comenzado a retirar la barandilla metálica, el bordillo y los tubos metálicos existentes. En cuanto a la protección de vidrio, se instalará sobre una carpintería de aluminio y no solo protegerá la muralla de actos vandálicos, también creará un departamento estanco con un sistema de ventilación adaptado a las necesidades de los restos, evitando con ello la condensación.

Y es que, como ha concretado el arquitecto municipal, "el espacio no puede cerrarse totalmente". Por ello, se creará una ventilación forzada, que cogerá aire del exterior y, al haber una presión menor en el interior del parking, no entra el dióxido de carbono. El arqueólogo también ha detallado que se ha optado por un 'muro cortina' de vidrio para proteger la muralla porque se ha tenido en cuenta la vibración que se produce por el continuo paso de vehículos.

La arqueóloga municipal, Carmen Martínez, ha explicado que el anterior proyecto ejecutado en la zona supuso un éxito en cuanto a la integración de la estructura defensiva en el aparcamiento, y el nuevo proyecto asegura la conservación de los restos arqueológicos a la vez que permitirá que se puedan seguir visitando.

Este tramo de muralla data del último cuarto del siglo XII y se extiende 24 metros por el subsuelo del entorno de la Glorieta de España. La infraestructura cuenta con protección como BIC con categoría de monumento y se encuentra catalogado en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico (PECHA), lo que garantiza que las actuaciones de conservación mantienen las características generales de los restos arqueológicos.