Robert Capa, el fotógrafo de la Guerra Civil, capturó la desbandada de Málaga a su paso por Murcia

José Miguel Rubio Polo es abogado no ejerciente y funcionario interino en diversos cuerpos en Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Pero también ha cultivado su vena literaria, con la publicación de varios relatos de ficción en obras colaborativas. Su primera obra en solitario, ‘La Murcia destruida’, es, además, su primer trabajo de no ficción. El libro es una guía monumental que documenta, a través de fotografías, dibujos y grabados, más de 200 edificios destruidos.

¿Qué le motivó a crear esta obra?

Durante muchos años me dediqué a acumular un montón de fotografías y llegué a tener, yo creo, la mayor colección de fotos de Murcia antigua que existe en el mundo. La tenía colgada en internet, en una página de Pinterest, un poco caótica. Y pensé que no se podía perder todo aquello, entonces se me ocurrió ponerlo en papel. Porque descubrí tantas cosas, tantas informaciones… Y, como he descubierto tanto, pues creía que tenía que hacerlo, que era mi obligación dárselo a conocer a la gente.

Ha tenido que dejar muchas imágenes fuera de la guía. ¿Hay muchos más de 200 monumentos destruidos?

He intentado ir a lo más relevante. Donde vivió alguien famoso o algún noble; donde había alguna tienda, un bar, un ataque… y, sobre todo, donde había un edificio bonito. Cosas curiosas y peculiares, en definitiva.

¿La obra tiene alguna finalidad, más allá de la mera documentación patrimonial?

Pues yo he descubierto y conocido mucho y me parece indecente que la gente no lo conozca, sobre todo, los murcianos. Quiero que conozcan todo lo que existió en esta ciudad y ya no existe, en parte, para que, por favor, se deje de derribar lo poquito que queda y se conserve. Por ejemplo, el cine Rex, que es el último cine clásico que queda en Murcia. Es una pena que vaya a convertirse en un gimnasio o algo similar, pero bueno, peor sería que lo derribaran.

¿Ha recurrido solo a archivos o también ha consultado a personas que vivieron cuando aún existían esos edificios antiguos?

Historias así también me han contado, «yo entré en este palacete y el techo era de este color; yo lo veía cuando era niño y vi cómo se derribaba». Y, en cierto modo, los envidio porque por lo menos lo vieron antes de que se derribaran.

¿Ha descubierto alguna historia curiosa en el proceso?

Montones. Montones de historias, anécdotas, e incluso leyendas antiguas contadas en periódicos del siglo XIX con distintas versiones. Por ejemplo, descubrí la historia detrás de unas fotos del famoso fotógrafo Robert Capa. En la desbandada de Málaga, unos refugiados vinieron a Murcia. Pues yo he descubierto el lugar exacto en el que se hicieron las fotos, qué pasaba y a qué edificio llevaron a los niños que salen en la imagen. Y eso que en los pies de foto solo pone ‘Murcia, 1937’.

¿Cree que la pérdida de patrimonio ha afectado a Murcia en términos turísticos?

Claro, a la ciudad de Murcia no viene tanta gente porque no hay un casco antiguo, como en otras ciudades españolas. Con las cosas tan preciosas que tenía Murcia, podrían venir aquí riadas de turistas hasta tener overbooking y poner carteles de que no venga el turismo, si no se hubiera derribado todo lo que se derribó. Es verdad que hay gente que ganó mucho dinero tirando edificios y construyendo otros nuevos, pero yo creo que la mayoría de los murcianos perdimos.