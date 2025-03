Un pirómano pone en jaque a los vecinos de Gea y Truyols y Los Martínez del Puerto

Una serie de fuegos intencionados en vehículos ha despertado la preocupación de los vecinos de la pedanía murciana de Gea y Truyols. Los residentes de la localidad se dieron cita el lunes por la noche para abordar este problema de seguridad. Las propuestas que salieron a flote en este encuentro fueron patrullas vecinales y la instalación de cámaras de videovigilancia por toda la pedanía. Por su parte, la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha confirmado a esta Redacción que se va a poner en marcha un dispositivo especial de Policía Local para dar con el responsable de los incendios.

Los incendios tuvieron lugar el sábado pasado sobre las cuatro y media de la madrugada. Al parecer, un individuo prendió fuego de forma intencional a dos coches, aunque las llamas de uno de ellos alcanzaron a otro vehículo estacionado a su lado. Además, algunos vecinos han asegurado a La Opinión que se han producido más intentos de quemar otros vehículos, aunque el individuo, al ver que había cámaras de vigilancia, desistió.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias han asegurado que "no se ha recibido queja o información alguna referente a inseguridad ciudadana en la pedanía de Gea y Truyols, en el Servicio de Atención y Relaciones con el Ciudadano de Policía Local". El concejal del ramo, Fulgencio Perona, ha detallado a este diario que los episodios de incendios son un caso aislado y que los índices de criminalidad en la pedanía no han aumentado ni son alarmantes.

"Ha ocurrido algún hecho puntual en las últimas semanas que no denota inseguridad en la zona", han relatado fuentes de la citada Concejalía. En la pedanía de Gea y Truyols presta servicio diariamente una patrulla policial de Policía Local, en los turnos de mañana, tarde y noche, pero se reforzó el dispositivo policial en la zona a principios de año, con la presencia del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana.

Para frenar las actuaciones del supuesto pirómano, "hay controles del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana diariamente, en un dispositivo especial para reforzar la seguridad", han detallado desde el Ayuntamiento. Además, los agentes de Policía Local le siguen la pista a un sospechoso, que cuenta con antecedentes por delitos similares en otra localidad.

Los vecinos, en guardia

Ante esta situación, los vecinos en las pedanías murcianas de Gea y Truyols y Los Martínez del Puerto se plantean, de nuevo, hacer guardias y poner cámaras de videovigilancia distribuidas por toda la pedanía "porque ya no nos fiamos de nadie", ha detallado el vecino de la localidad y concejal de VOX en el Consistorio murciano, David Baquero.

Para Baquero, la situación se debe a la falta de seguridad, "no solo de la Delegación de Gobierno, que no nos dota de guardias civiles, también el Ayuntamiento de Murcia hace oídos sordos a ampliar la plantilla de agentes en la pedanía de Los Martínez del Puerto".

"La gente está cansada y vive con miedo, y van a tomar medidas", ha explicado a esta Redacción el concejal Baquero, quien ha especificado que se propuso "volver a hacer guardias los propios vecinos, como ya se hizo con anterioridad otros años, y poner cámaras". Y es que ya se organizaron patrullas vecinales en Gea y Truyols en 2006 y en octubre de 2020, en ambas ocasiones para hacer frente a oleadas de robos en viviendas y negocios.

VOX llevó una moción al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia del mes de enero de este año, pero la propuesta no prosperó. "El campo de Murcia está abandonado y no nos ayudan. Al final, como siempre es el pueblo el que sale a la calle cuando los organismos no actúan", ha declarado Baquero.