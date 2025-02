110 palabras por el cine Rex en su 110 aniversario

Está claro que hay que vivir el presente, pero también que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo (espera, ¿sin cookies?) y aunque lo conocí en los 70, el Cine Rex cumple 110 años como emblema cultural de Murcia. De entre los numerosos estrenos recuerdo bien ese alegato a la libertad titulado 'Alguien voló sobre el nido del cuco', que me hizo sentir empático con locos, rebeldes y desordenados en general. Y cómo olvidar 'La vida de Brian', donde Monty Phyton casi me matan de la risa con sus enfrentamientos entre el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea. OK, habrá que mirar siempre el lado positivo de la vida.

--

Jam Albarracín

Crítico musical. Líder de Farmacia de Guardia