Los monitores culturales de Murcia denuncian condiciones precarias: "Tengo que poner de mi bolsillo para ir a dar el taller"

Desde Comisiones Obreras denuncian las precarias condiciones laborales de los monitores de los centros culturales de Murcia. "A veces, tengo que poner dinero de mi bolsillo para ir a dar el taller", ha relatado José Ramón Garrez, monitor de actividades deportivas, en la rueda de prensa ofrecida este miércoles.

José Ramón Garrez ha expuesto que tienen los salarios congelados y que no les pagan los desplazamientos, por lo que en ocasiones tiene que pagar por ir a trabajar. Por ejemplo, los lunes tiene que impartir un curso de una hora y media por la mañana en el centro de Murcia y otro de una hora por la tarde en La Puebla. "Llevamos 8 años aguantando esta situación y no puede ser", ha señalado Garrez, quien asegura que tanto él como la mayoría de sus compañeros tienen otro trabajo porque el de monitor "no da para vivir".

Los centros culturales son servicios muy antiguos que han funcionado a base de subcontratas y "la situación cada vez va a peor", ha señalado José Joaquín Navarro, representante de enseñanza privada de la Federación de Enseñanza de CCOO.

Navarro ha asegurado que esta situación se ha expuesto ante la empresa encargada, Salzillo. "Nos invitaban a denunciar directamente. Diálogo cero", se ha lamentado. Con el Ayuntamiento también han iniciado conversaciones, y "los trabajadores sí nos ayudan", pero, ha expuesto, "el concejal de Cultura nos ha dicho que hablemos con la jefa de servicios, no nos ha querido atender".

Comisiones Obreras realizará este mismo miércoles una Asamblea con la plantilla de monitores. "Este es el primer paso y no descartamos avanzar en la reivindicación y en la protesta", ha asegurado Navarro.

La plantilla de monitores se compone de entre 50 y 100 trabajadores, en función de los cursos y la inversión pública que, han apuntado, cada vez es menor. "Hemos tenido que denunciar ante juzgado temas como que no se paguen los desplazamientos, que está incluido en el convenio" ha detallado el representante de enseñanza privada de CCOO.

Navarro ha apuntado que cada vez se recorta más en servicios, por lo que hay menos talleres y de menos tiempo. Antes duraban un curso escolar, ahora más o menos abarcan de noviembre a mayo. Estos recortes de horarios también afectan al salario. Asimismo, han señalado que antes había un coordinador por centro, pero ahora quizá un mismo coordinador maneja el funcionamiento de hasta cinco centros, con el aumento de trayectos que eso supone.