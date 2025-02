Los 'nuevos' autobuses de Murcia tienen más de 10 años

Autobuses presentados como nuevos que tienen más de una década de antigüedad. Es lo que denuncian desde la Plataforma en defensa del transporte público, que ha rastreado el origen de los nuevos vehículos que incorporó el Ayuntamiento de Murcia a la flota municipal el mes pasado.

El nueve de enero se anunció la llegada de siete autobuses para reforzar la línea con la Universidad de Murcia. . El objetivo era asegurar el buen funcionamiento del servicio ante la incorporación de más de 3 mil estudiantes al trayecto hacia el campus de Espinardo, hasta que hayan concluido las obras de renovación del campus de La Merced.

Según han señalado desde la Plataforma, la Universidad presentó un estudio en el que se analizaba el origen de los desplazamientos en función de los códigos postales. Sin embargo, la respuesta del Consistorio se limitó en implementar la línea 39c, con 18 expediciones en lugar de las 20 anunciadas.

Pero la principal crítica es hacia la antigüedad de los autobuses, pues estos vehículos se incorporaron como un 'anticipo' de la nueva y renovada flota que dará servicio con el nuevo modelo de transporte. El pliego de condiciones de este nuevo modelo especifica que "se establece una antigüedad máxima de diez años, contados desde su primera matriculación", para los autobuses de la flota municipal.

Como señalan desde la Plataforma y según anunció el Ayuntamiento, "estos vehículos deberán ser asumidos por la adjudicataria que se haga en los próximos meses con el contrato del nuevo modelo de transportes".

Sin embargo, de los siete autobuses que se incorporaron en enero, al menos cinco fueron matriculados entre noviembre y diciembre de 2012, según señala la Plataforma en defensa del transporte público en un comunicado de prensa.

La plataforma cuestiona también que el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, presentó los autobuses como ecosostenibes que, aunque no sean eléctricos, presentan una menor incidencia en cuanto a consumo y emisiones al contar con una tecnología avanzada ecodiesel. Pero tienen la etiqueta medioambiental 'B', lo que significa que no cumplen con el estándar 'Euro VI' y, por tanto, no son ecosostenibles.

Renovación paulatina

Desde el Ayuntamiento de Murcia han asegurado a La Opinión que estos siete autobuses se incorporaron a la flota "ante una situación de emergencia", como fue la necesidad de trasladar a los estudiantes de La Merced a Espinardo. Han resaltado que este refuerzo permitió ofrecer más de 3.500 plazas al campus universitario y que no han recibido ni una sola queja sobre el servicio.

Fuentes municipales también han detallado que "los autobuses se fabrican cuando los encargas", por lo que se renovará toda la flota municipal, con unos 170 autobuses, "de forma paulatina". Fuentes de la Concejalía de Movilidad han señalado que ya se ha encargado la construcción de nuevos vehículos diésel y eléctricos que, según se espera, llegarán en junio al municipio.

También han asegurado que los siete autobuses, a pesar de su antigüedad, "cumplen perfectamente con la normativa" y que "había autobuses con más años dando servicio", por lo que, ciertamente, suponen una 'mejora'.

Aunque la decisión de adquirir estos autobuses fue motivada por la necesidad de asegurar el servicio a los estudiantes universitarios, los siete autobuses servirán para retirar de las calles a otros vehículos aún más viejos, que presentan roturas o tienen rampas que no funcionan, según han asegurado desde La Glorieta.