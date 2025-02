La procesionaria se instala en el camino al instituto de Algezares

La procesionaria ha llegado a la pedanía murciana de Algezares y se ha instalado en los pinos ubicados alrededor de La Casica de la Cruz, un ‘atajo’ que emplean muchos alumnos en su camino al instituto de La Basílica. Las altas temperaturas, al menos para las fechas en las que nos encontramos, aceleran la aparición de la conocida como ‘oruga procesionaria’, que puede ser perjudicial, sobre todo, para los menores y las mascotas.

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una plaga estabilizada en nuestros montes, lo que significa que, aunque se realicen tratamientos, no es posible eliminarla por completo. Además, mientras están en la bolsa pueden ser retiradas manualmente, pero una vez que las orugas salen ya no se puede actuar contra ellas y lo único que se puede hacer evitarlas.

Rosa Faya, presidenta de la Asociación de Vecinos de Algezares, ha relatado a La Opinión de Murcia que dos madres contactaron con su colectivo porque, según afirmaron, no había ningún cartel que avisara del peligro en la senda del Barrio de la Cruz, que cruza el monte y está rodeada de pinos. Muchos alumnos del instituto de Algezares, al que también acuden estudiantes de Los Garres, emplean este camino para no tener que rodear por el pueblo.

Roda Faya lo puso en conocimiento de la alcaldesa, que le dijo que ya estaba al tanto. Además, habló con la directora del instituto, que no tenía conocimiento del asunto, aunque le aseguró que sí que habían acudido trabajadores de la Comunidad a quitar las bolsas de gusano del árbol que estaban dentro o cerca del recinto del centro. Además, la directora del Instituto de la Basílica envió un comunicado a través de la aplicación de mensajería WhatsApp para informar a las familias que puedan verse afectadas.

Por su parte, Antonio Ramírez, presidente pedáneo de Los Garres, ha asegurado a esta Redacción que cuando hay casos «en colegios y jardines suelen actuar rápido». Ramírez contactó hace poco con el Ayuntamiento y se fumigaron las zonas verdes de titularidad pública. Muchos árboles de la pedanía lucen pegatinas que indican que han sido tratados contra la procesionaria. Pero en las zonas de monte es más complicado, pues Ramírez ha aclarado que hay zonas de la Comunidad y otras que son de titularidad privada.

El presidente de la Junta Municipal no ha recibido quejas de los vecinos por el momento, así que no ha trasladado el problema a la Concejalía de Medio Ambiente. Pero sí que ha recibido la alerta de un pino plagado de ‘orugas procesionarias’ ubicado en un solar de titularidad privada que, además, está abandonado. Al no saber quién es el propietario, aún no se puede actuar sobre este ejemplar.

Actuaciones 'bajo demanda'

Desde la Consejería de Medio Ambiente han explicado a La Opinión de Murcia que «las actuaciones se realizan en función de los avisos y solicitudes recibidas». Además, fuentes de la Consejería han detallado que el ciclo vital de este insecto termina este fin de semana, cuando la oruga baja ‘en procesión’ de los pinos hasta la tierra. Se desarrollaron fumigaciones desde el aire en octubre y noviembre. En enero y hasta el 8 de febrero se continuó el trabajo a mano, retirando manualmente las bolsas y con nebulizadores. Sin embargo, una vez han salido de las bolsas, ya no es posible actuar sobre las orugas procesionarias.