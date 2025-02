El cine Rex, a medio camino del BIC

Podemos ha llevado al Pleno de este martes en la Asamblea Regional una moción para exigir al gobierno regional que declare como Bien de Interés Cultural el histórico (BIC) el Cine Rex de Murcia.

La moción pretende revertir la decisión de la Consejería de Cultura que, a principios de enero, rechazó incoar el expediente al considerar que la sala cinematográfica no reúne las condiciones "de originalidad histórica, excepcionalidad, monumentalidad ni singularidad sobresaliente en el ámbito regional".

Con el mismo motivo se empezó una recogida de firmas por parte de la Plataforma CineRexVivo, que, además, encabeza movilizaciones vecinales todos los meses desde hace 5 años.

El siguiente paso fue la ampliación de los usos del inmueble, que permitiría convertir el cine en un espacio para gimnasios, comercios, restaurantes y locales de espectáculos y ocio. Esto se consiguió mediante la aprobación en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de la modificación del Plan Especial para ampliar los usos del cine, a petición de la empresa propietaria.

El diputado morado Víctor Egío ha sido el encargado de presentar ante la Asamblea la moción que pretende recuperar el cine Rex como sala cinematográfica. Ha optado por leer el manifiesto de la plataforma en defensa del inmueble, en el que detallan que los vecinos de Murcia han salido a las calles a defender el espacio cultural desde que se tuvo conocimiento de su cierre.

Cada 15 días, a excepción de la pandemia de la Covid, se han movilizado en defensa del cine Rex, "y así seguimos hasta hoy, y así seguiremos , hasta que se consiga salvar esta última sala histórica que, en ese año, 2024, cumple sus 110 años", señala el propio manifiesto.

El diputado también ha recordado que el cine Rex goza del Grado 2 de protección por el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, lo que obliga a mantener la estructura general del inmueble.

Egío también ha hecho hincapié en que es la única sala cinematográfica plenamente accesible para personas con movilidad reducida, su privilegiada ubicación y su icónica presencia en la ciudad de Murcia.

"Entendemos que no es rentable", ha señalado Egío, por ello, desde Podemos pretenden apelar a la "responsabilidad" del Equipo de Gobierno para que escuche "el sentir de la ciudadanía". El diputado morado también ha señalado que en 2020 el alcalde de Murcia, José Ballesta, prometió recuperar el cine Rex.

Durante su intervención, la diputada socialista Jara Andújar ha apelado a la "revelancia artística y social" de este inmueble, que ocupa "un lugar especial en la memoria colectiva de los murcianos y las murcianas".

"Nos parece una aberración por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que recientemente se opusiera a la moción socialista para otorgarle el Grado de Protección Integral", ha cuestionado Andújar, quien ha recordado las 13.000 firmas y los 3.500 recursos de alzada en "apoyo claro y contundente por la recuperación" del cine Rex.

Una moción en defensa de la "nostalgia"

Por su parte, el diputado de VOX Antonio Martínez ha acusado a esta moción de tener una "apariencia idealista" que defiende una "nostalgia de las grandes películas de otros tiempos". Ha declarado que la iniciativa de Podemos huele a "tufo totalitario y mandón".

"¿Con que legitimidad podemos forzar que persistan actividades empresariales o negocios que han venido a menos?, ¿con qué dinero podemos pedir a los gobiernos que rescaten y mantengan centros culturales que han terminado su ciclo vital?, ¿con que autoridad podemos pedir declaraciones BIC para edificios que no reúnen las condiciones?", ha cuestionado Martínez durante su primer turno de palabra.

Desde el PP, la diputada Marina Lorenzo ha recordado que "no puede ser BIC cualquier cosa que nos gustaría", pues "hay unos técnicos y expertos en patrimonio que han estudiado exhaustivamente el inmueble" y han determinado que no reúne los requisitos para declarar su protección.

"No puede catalogarse como BIC, peor no por eso no está protegido, porque es un Bien de Relevancia Cultural: no se puede derribar el edificio", ha explicado Lorenzo, y ha resaltado que el cine Rex tiene una titularidad privada, y que no se pueden solucionar todos los problemas con "el dinero de los murcianos".

Resolución

Desde VOX han decidido abstenerse. "Consideramos que es un asunto enteramente municipal" y que "la Aamblea no tiene que condicionar la decisión del Ayuntamiento", ha argumentado el diputado Antonio Martínez.

La diputada popular Marina Lorenzo ha explicado que deben posicionarse en contra, porque el cine Rex no reúne los requisitos necesarios para ser declarado BIC, como señala el informe en el que se basó la Consejería de Cultura para incoar el expediente.

Con 15 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones, la moción ha sido rechazada por la Asamblea General y continúa así en el limbo la protección del cine Rex, que debe conservarse y mantenerse, aunque su esencia cultural se diluya entre los nuevos usos recreativos que se proponen, como un gimnasio o un local comercial.