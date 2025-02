Nadie quiere adoptar a los perros potencialmente peligrosos: se acumulan en las jaulas de Zoonosis en Murcia

Una treintena de perros considerados, por su raza, potencialmente peligrosos subsisten en jaulas del Centro Municipal de Control de Zoonosis de Murcia, ubicado en la localidad de La Albatalía, sin visos de ser adoptados.

Numerosos vecinos se desplazan con frecuencia a estas instalaciones municipales, las visitan, ven a los animales y adoptan, con ilusión, al que será un miembro más de la familia. Lo que ocurre es que canes de razas como dóberman, bóxer, rottweiler y pit bull terrier, por ejemplo, están en la lista de las razas de perros catalogados como peligrosos en España. Y no son los favoritos de quienes acuden al recinto de Zoonosis.

«Tenemos un problema con los potencialmente peligrosos: nadie los quiere», admite José Mª Meseguer, veterinario municipal. Esto ocurre «aunque el perro sea bueno», como el ejemplar al que acaricia mientras explica a La Opinión la situación.

Al año pasan por las dependencias de Zoonosis en la capital de la Región "unos 500 perros y unos 100 gatos"

Las personas son reticentes a adoptar un can así, entre otros motivos, «por no sacarse la licencia» que es obligatoria. Como no encuentran un hogar, «aquí se quedan», lamenta Meseguer.

Los 'bebés' se los rifan

La situación contrasta con «el día que salen los cachorros para adoptar», pues la gente «se los rifa», subraya. «El día que salen los cachorros, hay cola en la puerta: ha llegado a venir gente a las tres de la mañana», afirma el veterinario, que detalla que al año pasan por Zoonosis «unos 500 perros y unos 100 gatos».

L.O.

«Cuando un animal está sin identificar, a los 10 días pasa a ser propiedad del Ayuntamiento y ya lo podemos dar en adopción», detalla. En la página web ayuntamientomurcia-salud.es/adoptamur/ están todos los animales que buscan un hogar.

Colonia felina en el recinto

Unos gatos que los veterinarios consideran que no encajarían bien en una casa, porque son ferales, han formado una colonia en las mismas instalaciones de Zoonosis.

Una colonia felina en las mismas dependencias de Zoonosis. / Israel Sánchez

Viven todos juntos en una jaula muy grande, donde tienen espacio para moverse. «Alguno, alguna vez, es adoptado», detallan los veterinarios.