Prohíben el uso de bombos y vuvuzelas en el campo de fútbol de Santiago el Mayor

El Consistorio de Murcia ha prohibido el uso de bombos y vuvuzelas en el campo de fútbol de Santiago el Mayor tras las quejas vecinales reiteradas, en especial las de una vecina octogenaria a la que le molestaba mucho el ruido.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, explicó que «hemos recibido durante unos cuantos años las quejas de varios vecinos, sobre todo de una mujer mayor de unos 80 años», dado que en esta instalación deportiva hay «muchos partidos» los fines de semana, además de entrenamientos los días laborables.

Desde el Consistorio ya dijeron a la mujer que «lo íbamos a estudiar», pero ella fue más allá y acudió al Defensor del Pueblo, que «nos mandó un escrito a la Concejalía», precisó Noguera. Ángel Gabilondo instaba al Ayuntamiento a que solucionase el asunto, y fue entonces cuando «quitamos los instrumentos».

Gritos y aplausos

El edil subrayó que siempre ha apostado por «mediar entre vecinos y usuarios» y comentó que «un bombo tampoco afecta al juego». Abogó por que «la gente grite, aplauda, pero sin un bombo» e insistió en que «tampoco es algo que se use mucho en los campos, no hemos tenido quejas en otros campos».

Noguera destacó que se ha tomado «la solución que menos daño hacía a ambas partes» y reiteró que «la gente puede seguir gritando, animando y aplaudiendo» a los equipos.

Solo en ese campo

Esta medida solo se ha tomado, de momento, en Santiago el Mayor, no en otros campos: «Donde no hay quejas, no he prohibido nada», manifestó el edil.

En la verja de la instalación afectada hay un cartel en el que se lee: ‘Queda prohibida la entrada en la instalación de medios auxiliares (instrumentos de percusión, bocinas, pitos, megáfonos o medios similares) durante el desarrollo de los partidos’.