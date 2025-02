Es invierno y apenas hay tráfico de aviones en territorio murciano. Pero si a un taxi le toca turno de guardia en el aeropuerto, no puede prestar servicio en la ciudad capitalina. Tampoco está obligado a desplazarse al aeropuerto y dejar pasar las horas; pero la capital murciana es territorio prohibido durante esa jornada laboral. Así eran las condiciones de trabajo para los conductores de estos vehículos durante todo el año. Ahora, esta situación se mantiene solo en 'temporada alta', es decir, desde mediados de mayo hasta que llega octubre.

El Calendario de Trabajo y Libranza del Sector del Taxi de 2024 para los turnos de Aeropuerto eliminaba la distinción entre temporada alta y baja. Este 2025, se retoma la división del calendario en dos grupos, "tras el estudio de la demanda de servicios en los últimos años, y en previsión de su continuidad", señala la propia propuesta de renovación de los turnos de aeropuerto. Este documento fue presentado ante el Ayuntamiento de Murcia por Fabio García, en representación de la asociación Radio Taxi Murcia y como representante de la Mesa Profesional del Taxi.

Fabio García ha detallado a La Opinión de Murcia que en 2024 había guardias en el aeropuerto durante todo el año. Y, "si te toca turno, en la ciudad no puedes trabajar", ha indicado. La única novedad en los turnos de este año es que "en temporada baja te dan la opción de subir o no subir al aeropuerto", ha explicado el representante de la Mesa Profesional del Taxi. Para García, "era algo lógico, ya que en invierno el aeropuerto está sin carga de trabajo y destinar 11 taxis allí todo el día no tenía sentido". También confirma que, con este cambio, habrá más efectivos para atender a la demanda en la ciudad.

Por el contrario, en 'temporada alta', desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, hay un turno de guardia por día. Este turno, al basarse en la demanda, incluye 11 taxis. Pero la demanda no es la misma a lo largo del año, y los 11 vehículos que están de guardia no pueden prestar servicio en otro lugar. Por otro lado, los taxis de otros turnos pueden atender libremente servicios en el aeropuerto, siempre que se respete la prioridad del turno de guardia. Además, deberán esperar en la zona habilitada a tal efecto, nunca en la misma parada. Esta medida responde a la propuesta presentada por las Asociaciones mayoritarias y los representantes del sector.

Movilidad universal

Consultados al respecto por esta Redacción, desde el Ayuntamiento de Murcia han resaltado el sector del taxi como uno «esencial para garantizar la movilidad y la accesibildad». Es por esto que se han recuperado las bonificaciones al taxi y al Bonotaxi, pues son el único medio de transporte que responde a las necesidades de las personas con movilidad reducida y vehículos adaptados.

Fuentes de la Concejalía de Movilidad han explicado que el cambio de turnos en el aeropuerto es una medida que, además de responder a las demandas de los propios trabajadores del servicio, busca "adaptar el transporte público a los murcianos".