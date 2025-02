Los voluntarios de Protección Civil de Murcia, 20 años en barracones prefabricados

La Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de Murcia desarrolla su actividad en barracones prefabricados, instalados en 2006 como ‘medida temporal’. Y las dependencias de los servicios de Protección Civil y de Extinción de Incendios y Salvamento también son insuficientes para el volumen de trabajo actual. Así lo detallaban estos Cuerpos en el informe justificativo fechado en 2022 que pedía la construcción de nuevas infraestructuras. Este proyecto se aprobó y, por problemas ajenos al Ayuntamiento, se paralizó. Pero han pasado ya tres años y, de momento, los trabajadores continúan en la misma situación.

"Tienen que dormir en coches o en colchones hinchables en los almacenes cuando hay grandes operativos"

«Es un compromiso de este equipo de Gobierno», han asegurado fuentes municipales a esta Redacción. Desde el Consistorio detallan que ya lo anunciaron durante la presentación del presupuesto con el que contaba la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias para este año. Sin embargo, en los presupuestos municipales de 2025 no se hace mención alguna a este nuevo centro. Consultados al respecto por este diario, desde el Ayuntamiento de Murcia no han aportado datos concretos sobre la financiación de este proyecto. Tampoco se han concretado los plazos para la licitación del contrato de obras.

"Para precintarlo"

Varios miembros de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil han detallado a este diario que el estacionamiento de vehículos se inunda cada vez que llueve, «y es curioso porque el concejal siempre te pide ayuda cuando está lloviendo».

Además, señalan que «hay compañeros que tienen que dormir en coches o en colchones hinchables en los almacenes cuando hay grandes operativos». Y es que solo disponen de tres habitaciones con cuatro literas en cada una, aunque los voluntarios en Murcia son casi 90, a los que se suman otra decena en pedanías.

"Ahora el PP no ha querido hacer nada y su única respuesta es que ‘lo están estudiando"

Y esta situación no es nueva en absoluto. Los voluntarios consultados sostienen haber solicitado algún espacio municipal que no se use para poder desarrollar su actividad. Pero «nadie nos da una respuesta», aseguran. A preguntas de los voluntarios, «siempre responden con evasivas».

También explican que en 2022 se aprobó el proyecto por el que se construirían unas nuevas dependencias, que se paralizó por un problema achacable a la empresa adjudicataria. «Pero ahora el PP no ha querido hacer nada» y «su única respuesta es que ‘lo están estudiando’», lamentan. Aunque en el informe justificativo del proyecto, «el jefe de Bomberos aseguraba que los barracones están para precintarlos».

Las dependencias tienen, además, «carencias en accesibilidad y condiciones térmicas, no ajustándose a la normativa vigente», según indica el propio informe, fechado en 2022. Desde el organismo confirman que no se niega el acceso a las personas con discapacidad física, pero las condiciones no lo permiten: no hay rampas ni ascensores.

Detallan también algunos voluntarios que en caso de incendio, «un barracón arde que da gusto» y las pocas ventanas que hay tienen rejas que no se pueden quitar. Uno de ellos lamenta que en 2024 no se celebró ninguna Asamblea General Informativa de la Agrupación, a pesar de que el artículo 11 de las Normas de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil estipula que debe realizarse, como mínimo, una vez al año. Otras quejas mencionan que «hay animales paseando por las dependencias» y «gatos que duermen bajo los barracones».

Afecta a los Bomberos

Y el informe justificativo de 2022 no solo pedía un nuevo edificio para la Agrupación del Voluntariado, pues también señalaba las carencias de las dependencias de los servicios de Protección Civil y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. En cuanto al actual lugar de trabajo de Protección Civil, ubicado en la avenida San Juan de La Cruz, señala el informe de 2022 que cuenta «con una superficie deficitaria que impide el desarrollo y progreso del Servicio». En el mismo documento se indicaba también que las naves garaje-almacén de los Bomberos se han quedado pequeñas para los vehículos del Cuerpo.

A raíz de estas demandas, los tres servicios elaboraron el informe que pedía en el año 2022 el inicio de la tramitación de la construcción de las nuevas dependencias del Servicio de Protección Civil y de la Agrupación del Voluntariado, así como naves garaje-almacén para los Bomberos. Pero, tres años después, sus peticiones aún no tienen una respuesta que concrete cuándo se construirán las nuevas dependencias.