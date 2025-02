El Ministerio paraliza el derribo de los muros de la Cárcel Vieja de Murcia

El Ministerio acaba de paralizar el derribo de los muros de la Cárcel Vieja de Murcia, según informa el PSOE. Esta misma mañana, el Grupo Socialista, a través de la Delegación del Gobierno en Murcia, se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para notificarle de que había comenzado el derribo de los muros perimetrales de la prisión.

El PSOE, al tener conocimiento de que en la segunda fase de la rehabilitación se había iniciado la demolición, ha dado parte a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de que las obras de rehabilitación estaban alterando la estructura del inmueble. La respuesta ha sido enviar un requerimiento al Ayuntamiento de Murcia para que se paralicen estos trabajos.

"Desde la alcaldía nos han informado que se ha paralizado el derribo", ha explicado a esta Redacción el portavoz municipal del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, que resalta que "desde nuestro grupo llevamos un tiempo trabajando discretamente a través de la Delegación para que se incluyan medidas de protección para conservar las celdas y parte de los muros perimetrales, haciendo el proyecto municipal compatible con la declaración de Memoria Democrática".

Según Ruiz Maciá, "desde el momento en que se abrió el expediente por parte de la secretaría de Estado, ya está protegido el edificio" y añadió que "lo importante es que hemos llegado a tiempo y solo se ha derribado un trozo de muro". Sobre si el PSOE pedirá responsabilidades políticas al Gobierno local de los populares, el portavoz socialista indicó que "esperaremos a ver el requerimiento final para ver qué protege exactamente y el grado que se le otorga".

Precisamente el pasado lunes, la vicealcaldesa Rebeca Pérez, en su visita técnica a las obras de la Cárcel Vieja, aseguró que desde el Ayuntamiento no tenían "conocimiento de si ha habido un avance significativo" sobre la protección del inmueble ante la incoación del expediente. Cabe recordar que ya en 2020 el Ministerio abrió un expediente al Consistorio murciano por el derribo parcial de los muros. Aún así, el proyecto de rehabilitación contemplaba el derribo parcial.

La Cárcel Vieja de Murcia estaba desde diciembre otra vez de obras interiores dentro de la segunda fase licitada. En esta etapa, que arrancaba entonces, la idea era restaurar ya algunas celdas y tirar los muros que asociaciones vecinales habían pedido que no se tirasen. "Van a derribar parte no solo del patrimonio de la ciudad, sino de la memoria de la represión que hubo en esos muros", lamentaban los vecinos que están en contra. Acudieron hace meses al Gobierno central (en concreto, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática), pero nadie les ha hecho caso, aseguraban. También la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región se posicionaron en contra del derribo perimetral.

Cabe recordar que, el verano pasado, la Intersindical de la Región y la Asociación Vecinal de Vistabella pidieron al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordenase la suspensión cautelar del proyecto sacado a licitación por el Ayuntamiento de Murcia para la segunda fase de la Cárcel Vieja, puesto que contiene el derribo de todos los muros carcelarios del edificio, aseguraron entonces desde ambos colectivos y confirma este martes la nota de prensa mandada desde la Glorieta.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 11 de julio la resolución por la que se incoa el procedimiento para declarar la Cárcel Vieja como Lugar de Memoria Democrática al amparo de la Ley de Memoria Democrática.