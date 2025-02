Retrasos de hasta cinco meses para cobrar la ayuda de emergencia social del Ayuntamiento de Murcia

El pago de la ayuda de emergencia social del Ayuntamiento de Murcia va con retraso. La dilación, que el Consistorio capitalino reconoce, «está alcanzando niveles inaceptables, con demoras que llegan hasta los cinco meses» , apunta Esther Nevado, concejala del PSOE en la capital de la Región.

La edil recuerda que «estas ayudas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y su tardanza compromete la cobertura de necesidades básicas de muchas familias». Mientras, desde la Glorieta alegan que «el tiempo de espera hasta recibir las ayudas se debe a los diferentes trámites burocráticos, en cuanto a presentación de documentación y la posterior realización de informes, por parte de los trabajadores sociales». «Este análisis de la documentación, exhaustivo e individualizado, se realiza precisamente para que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan, evitando así posibles fraudes», indican.

Su tardanza compromete la cobertura de necesidades básicas de muchas familias Esther Nevado — Concejala del PSOE

A este respecto, el PSOE subraya que «los empleados públicos encargados de tramitar los expedientes trabajan en condiciones de precariedad y con una carga laboral que, en bastantes momentos, llegar a ser insostenible».

"Al borde del colapso"

Esto «sumado a la falta de liquidez, está generando una situación crítica en la prestación de estas ayudas esenciales», destaca la concejala Esther Nevado.

Los Servicios Sociales municipales son, subraya la edil socialista, «un servicio esencial que se encuentra al borde del colapso debido a la falta de recursos y a la ausencia de una gestión eficaz por parte del equipo de Gobierno».

«No podemos permitir que las personas en situación de vulnerabilidad sean las principales damnificadas por la ineficacia y los recortes del equipo de Gobierno de Ballesta», insiste Nevado, que insta al PP a explicar la demora.

A este respecto, desde el equipo de Gobierno local admiten que «se ha detectado que los plazos se han incrementado en las últimas semanas debido al cierre del ejercicio anterior; pero, a partir de enero, estos tiempos se irán reduciendo para que las ayudas lleguen antes». «Además, la colaboración constante con las entidades del Tercer Sector permite adelantar el pago de las ayudas en los casos que requieren más premura», añaden.

Desde la Glorieta aprovechan para apuntar que «el año pasado, la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud destinó unos 4.500.000 euros a las ayudas de emergencia social», al tiempo que recalcan que «este 2025, la partida presupuestaria dirigida a este fin ha aumentado hasta superar los 4.900.000 euros, lo que permitirá llegar a más familias y más personas que lo requieran a través de estas ayudas».

"Para fiestas sí hay"

Andrea (nombre ficticio), una de las personas que asegura cómo ha visto en primera persona cómo las trabajadoras sociales «nos dijeron que no había dinero» para abonar estas ayudas a personas vulnerables del municipio, considera «vergonzoso» que el Consistorio capitalino destine miles de euros en fastos y espectáculos artísticos, como «traer un ballet». «Gastan en celebrar y no se dan cuenta de que hay quien necesita el dinero con urgencia», indica.

«He acompañado a mi vecina a pedir la ayuda y la trabajadora social le ha dicho que no hay dinero», insiste la mujer. En el caso de su allegada, «solicitó la ayuda el 28 de diciembre y se ha registrado a fecha 23 de enero». Además, «si ella quiere reclamar, no puede hasta que no pasen tres meses sin cobrar».

«El tiempo que tú tienes para poder reclamar es el 24 de abril, le dijo la trabajadora social que se la tramitó. Y también nos explicó que desde septiembre no se están cobrando estas ayudas», sentencia, indignada, esta ciudadana. «Pero para las fiestas sí hay dinero», incide.