El PP saca adelante en el pleno sus tarifas de la ORA

La modificación de la ordenanza relativa al estacionamiento regulado en Murcia ha sido el tema estrella de la sesión ordinaria del Pleno Municipal, celebrada este viernes 31 de enero y presidida por el alcalde de Murcia, José Ballesta. Aunque otras cuestiones, como la moción socialista que pide la rehabilitación de viviendas en la pedanía murciana de La Alberca, también han generado discusión. La sesión se ha desarrollado sin grandes sorpresas -la mayoría absoluta del PP reduce bastante la incertidumbre-, pero el paso definitivo de la ORA a la nueva ordenanza SER ha suscitado oposición y justificaciones. La nueva ordenanza estrena tarifas que encarecen la zona azul en el centro de la ciudad y limitan el tiempo de estacionamiento.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha pedido la palabra para aclarar algunos puntos relativos al proyecto de ordenanza municipal del servicio de estacionamiento regulado (SER). Ha reiterado que esta ordenanza no se amplía a las pedanías y que se aplicará a las mismas calles hasta ahora. También ha señalado que el precio refleja una bajada lineal y global del 15 por ciento de media. Aclara que está diseñada para resolver los problemas de movilidad existentes y que pone el foco en residentes y en la accesibilidad universal. Además, ha cuestionado la oposición de los socialistas y la batería de enmiendas promovida por Vox, ya que considera que podrían haber mostrado sus discrepancias en las reuniones anteriores al Pleno.

Para respaldar su oposición, el portavoz socialista, Ginés Ruiz, argumenta que aún no se ha licitado el nuevo modelo de transporte público, algo que debería implantarse antes de modificar la normativa de estacionamiento regulado. También le ha recordado que, cuando el Grupo Socialista presentó un proyecto muy similar, los populares presentaron dos mociones en su contra. Por su parte, desde Vox vuelven a incidir en los puntos incluidos en la enmienda que planean presentar. Reclaman más plazas de aparcamiento, y también defienden que una bajada de precios fomentará el uso del transporte público, lo que permitirá reducir su coste de mantenimiento.Responde el concejal Muñoz que esas propuestas llegan ahora que se han "leído en diagonal" el texto del proyecto para presentar la enmienda, y no en las reuniones previas en las que se debatieron los asuntos relativos a movilidad. Añade que la construcción de aparcamientos disuasorios ya estaba aprobada cuando gobernaban los socialistas y no hicieron nada, y destaca la recuperación del parking del Mercado de Verónicas. Sin embargo, la enmienda de Vox termina por caer en saco roto por falta de apoyo y se aprueba el texto del proyecto.

Rehabilitación de viviendas en La Alberca y falta de personal

La moción socialista para la rehabilitación de viviendas en La Alberca también ha suscitado polémica. No ha salido adelante, a pesar de los votos a favor de PSOE y Vox, debido a la oposición popular. El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha señalado que las obras se iniciarán en los próximos meses. Desde la oposición señalan que estos son los problemas reales de los vecinos de Murcia. Ginés Ruiz pide respeto para las "familias que llevan siete meses fuera de sus casas", y apunta que la pedánea de La Alberca "dejó a los vecinos hablando solos" en la última Junta Municipal. Por su parte, el concejal Navarro vuelve a incidir en las diversas reuniones celebradas con los residentes de la pedanía murciana y en que las obras darán inicio en los próximos meses. Desde el Grupo Popular también han defendido una moción para dotar de más recursos a los servicios municipales. Critican que no se estabilicen las plazas de funcionarios públicos y la salida de 11 plazas de ordenanza del Ayuntamiento. El concejal Pepe Guillén responde que "se va a hacer una comisión de investigación" para analizar los gastos que invirtió en personal el gobierno socialista durante sus años de gobierno en el municipio, y ha resaltado la incorporación de efectivos a las fuerzas de seguridad murcianas.