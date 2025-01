El coche eléctrico topa con la nueva ORA en Murcia

Los coches de cero emisiones no estaban regulados de forma explícita en la ordenanza de la ORA que está en vigor en Murcia, pero se les permitía estacionar en zona azul y verde sin límite horario y sin coste alguno. Con la nueva regulación, que pasa a llamarse SER y será aprobada en pleno este viernes, tendrán que pagar por aparcar en zonas reguladas, aunque dispondrán de un descuento del 50 por ciento el primer año de matriculación y un 25 por ciento el segundo, según detalla el artículo 21 del proyecto de ordenanza municipal del servicio de estacionamiento regulado (SER).

La Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis), que suma ya 500 usuarios a pesar de su poco tiempo en marcha, no ha tardado en reaccionar ante esta novedad de la ordenanza, que posiblemente entre en vigor en febrero una vez que se publique en el BORM. El presidente, David García, afirma que desde su asociación están en proceso de recogida de opiniones para decidir si presentan alegaciones cuando se abra el plazo. No lo harán si creen que las medidas "son apropiadas para incentivar el cambio de vehículo de combustible a los eléctricos que tanto necesita nuestro Ayuntamiento de Murcia por todos los episodios tanto de contaminación atmosférica como de contaminación acústica". Pero señala que los incentivos al coche eléctrico "no deben suscribirse a una temporalidad", y explica que en otros municipios el descuento en los estacionamientos regulados puede durar cinco años desde la primera fecha de matriculación, o incluso más.

Deficiencias en los puntos de recarga

David García, también cuestiona que los puntos de recarga "se van a poner a un precio desorbitado, más caro que la gasolina, comparativamente hablando". El servicio se ha adjudicado a Iberdrola, para 10 años prorrogables, decisión que cuestiona García porque "no hay competitividad" y porque es una tecnología muy nueva, "que está variando mucho", por lo que una década les parece "una barbaridad en algo que varía tanto".

En la misma línea, el vicepresidente de Acmeis, Antonio Manuel Fernández, lamenta que "se retiran todo ese tipo de incentivos y de mejoras, además de que hay puntos de recarga, pagados con dinero público, que o no se han llegado a conectar nunca o dejaron de funcionar y no se han vuelto a reparar", a lo que se une que estos vehículos "siguen siendo un poquito más costosos". Con todo, lo que se consigue es que "la gente no dé el paso, solo los que están muy muy concienciados, y sabiendo que le va a costar dinero y luego le van a poner trabas y dificultades, porque, el que no tiene un cargador en su casa en Murcia, lo tiene complicado". Fernández también cuestiona que la antigua ordenanza del Ayuntamiento de Murcia ya obliga al "mantenimiento de los puntos de recarga y tener una red pública suficiente para atender a los vehículos eléctricos", pero "muchos de ellos, ya digo, ni se han conectado. Yo vivo en Santo Ángel, por ejemplo, y hay un cargador que nunca ha funcionado. Es tirar el dinero público, porque lo montan, pero si no funciona luego, ¿de qué sirve, no? De decoración".

El vicepresidente lamenta que los coches eléctricos estaban "en un limbo, porque no estaban regulados. Pero ahora que tienen la oportunidad de hacerlo y dar algún tipo de incentivo, parece que no van a apostar por ello". Aun así, la asociación se reunirá el próximo miércoles con las concejalías de Movilidad y Medio Ambiente, "para transmitirles propuestas de mejora" respecto a las medidas que contempla la nueva ORA.

Oposición

Sobre las medidas relativas a los vehículos de cero emisiones en la nueva ordenanza de estacionamiento regulado también se ha pronunciado Podemos. “Además de los vecinos de los barrios y las pedanías del extrarradio, los usuarios del vehículo eléctrico también van a ser las víctimas de la nueva ORA de Ballesta", declara Elvira Medina, portavoz de la formación morada en el municipio de Murcia.

"Nos parece escandaloso que, con la alta contaminación del aire que padece la ciudad de Murcia, se elimine la gratuidad del aparcamiento para el coche eléctrico", señala, y es que "Murcia es la gran ciudad con peor calidad del aire de España y no parece que haya ningún plan para revertir esta situación". Medina apunta que "el afán recaudatorio del Ayuntamiento es lo que prima por encima de todo, por encima de la sostenibilidad y la salud públicas”.