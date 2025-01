Movilización vecinal para evitar que el cine Rex sea un gimnasio o una galería comercial

Vecinos de Murcia se concentran en la Plaza de Santo Domingo y marchan juntos hasta las puertas del cine Rex. Lo hacen ahora también, para recoger recursos de alzada y conseguir que el edificio se declare Bien de Interés Cultural, actuación que evitaría que el edificio se venda para hacer un gimnasio, un gastromercado o una galería comercial. Pero ya lo hacían en 2019 y en 2022 y posteriormente. Lo llevan a cabo cada quince días, desde hace cinco años, con la única excepción de la pandemia mundial de covid.

En estos momentos, las concentraciones son cada día, porque se encuentran en plena campaña para protestar contra la resolución del Director General de Patrimonio Cultural, que rechaza iniciar el Expediente de Protección para declarar el cine Rex como Bien de Interés Cultural. Pero ahora protestarán, además, por la decisión de la Junta de Gobierno que aprobó este miércoles la modificación del Plan Especial para la ampliación de sus usos, a solicitud de los dueños del inmueble, que ampliará su uso y se permitirá habilitar locales tales como gimnasios, comercios, restauración, locales de espectáculos y ocio (excepto discotecas y salas de fiestas). En cuanto la medida se publique en el BORM, "por supuesto que vamos a presentar alegaciones", asegura Fina Poveda, portavoz de la Plataforma CineRexVivo.

Aunque "ya nos estamos dando cuenta de que les da igual, ellos van adelante. Aquí lo que manda es don Dinero y ya está", apunta la portavoz. Pero "no vamos a tirar la toalla. Seguiremos por la vía administrativa y también con las concentraciones que estamos haciendo", asegura, pues defiende que "todos quieren que el Cine Rex siga siendo un cine aunque pueda tener otros usos de tipo cultural ... Es una decisión política comprarlo, pero Ballesta y su corporación deciden invertir en flores frescas y eventos en vez de escuchar el clamor popular de adquirir el Cine Rex".

Contra la voluntad popular

Y es que no es la primera vez que el Ayuntamiento ignora la voluntad popular en este asunto. "Ya presentamos 13.000 sugerencias contra el cambio de uso y no nos han tenido en cuenta. Es como que ya hace tiempo que ellos tienen este plan y siguen adelante", señala la portavoz. "Abren el expediente administrativo porque es obligatorio, pero, realmente, fíjate hoy ya lo que decía el concejal de Urbanismo, que para este verano ya estará resuelto", detalla Poveda, y prosigue: "Pero si no se ha abierto todavía el plazo de alegaciones. Están dando a entender que dan igual todas las alegaciones que presentemos", se lamenta.

Desde la Plataforma CineRexVivo no se oponen a darle una segunda vida al inmueble, pero no quieren que se pierda su esencia. "Esperemos que no acaben haciendo un bingo como en el cine Coliseo (en el barrio del Carmen)", advierte Poveda, quien detalla: "Entendemos que una propiedad privada quiera venderlo, pero es que todo el tiempo hemos defendido que fuera el Ayuntamiento, o el Ayuntamiento junto con la Comunidad quien lo comprara, pero no han mostrado ningún interés porque detrás hay mucho interés económico en abrir ahí algo comercial".

La portavoz explica que "las personas mayores han dejado de ir al cine desde que cerró el Rex", pero "las personas con movilidad reducida también, pues es el único cine con accesibilidad universal en Murcia". La asociación no deja que este espacio cultural caiga en el olvido: han conmemorado los 110 años del Cine Rex con unas Jornadas con gran afluencia de público y el apoyo, entre otros, del director de cine Elías León Siminiani, el filósofo Francisco Jarauta y el antropólogo Manuel Delgado. También esté vigente una exposición de artistas murcianos por el Cine Rex en el Café-Bar El Sur y se ha proyectado el documental 'Por un Cine Rex Vivo', de Pascual González Soriano, que tendrá una segunda proyección el 19 de febrero, en la clausura de la exposición artística.