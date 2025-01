Vox propone quitar la ORA de Murcia los sábados

El grupo municipal de VOX ha presentado una batería de enmiendas al Pleno de este viernes, en el que se debatirá la nueva ordenanza del aparcamiento regulado de pago, ahora denominada SER (antes ORA) con el objetivo de "una regulación en beneficio de los murcianos y para mejorar su calidad de vida, y no ser un arma de recaudación masiva aun contraviniendo las leyes que la motivan", indican en una nota remitida. Una de las propuestas es que los sábados por la mañana no haya que pagar en la zona azul y el resto de áreas reguladas y un precio de 112 euros al año para empresarios y autónomos.

Según la formación de oposición, la zona verde que plantea el PP penaliza a trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, a negocios y empresas, sanciona a los vecinos que enferman y sus familiares y a terceros que acuden de otras pedanías o municipios por necesidad sanitaria o laboral. "Esta clasificación de sectores, zonas, y límites horarios del PP no buscan satisfacer la demanda acorde a las necesidades de los murcianos ni de sus visitantes y, por tanto, no busca satisfacer el interés general", indican y añaden que "no busca facilitar la creación de empleo, disminuye el poder adquisitivo de los murcianos, sino que les sanciona por consumir o trabajar el tiempo que precisan, por mantener abierta la persiana del negocio o por tener un oficio a domicilio, así como no busca mejorar la calidad de vida y mucho menos la calidad ambiental, sino que inciden en el camino de la restricción, el atasco y el aumento de la contaminación".

A juicio de Vox, los aparcamientos disuasorios deben ser gratuitos para garantizar la equitativa distribución de plazas y el libre uso peatonal de las calles a todos los que lo necesiten. Por lo expuesto, a propuesta del gobierno del artículo 5. 1. C) podría romper los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Los precios que VOX ha estudiado para que sean sostenibles y propone son: 1,01 euros por hora de zona azul con un máximo de horario de un día natural y tarifa de 33 euros anuales para residentes de la zona naranja. Y de 112 euros anuales para autónomos y empresas

Para la formación de Abascal, el plan de movilidad urbana sostenible ha vulnerado la equitativa distribución de los aparcamientos al haber eliminado miles de plazas en el centro y ha paralizado el tráfico en los barrios urbanos de Murcia contraviniendo la necesidad de fluidez del tráfico rodado estipulada, así como también ha impedido el uso peatonal de las calles a los murcianos ya que no les permite acceder al centro.

"En relación a la disminución de las plazas para personas con discapacidad y su evidente contradicción con el objeto de la ley que es el de facilitar su integración social, de forma evidente les impide el acceso a zonas de la ciudad y les obliga a aparcar lejos de los lugares a los que acuden. Por lo tanto, es evidente que incumple las directivas y la Ley que pretendían lo contrario", indican.

Zonas de bajas emisiones

"La entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, prevé la obligatoriedad de la implantación, antes del año 2023, de zonas de bajas emisiones en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. La delimitación de las ZBE es discrecional del alcalde, y ha de diseñarse tratando de evitar una mayor concentración de los vehículos en las áreas adyacentes a las ZBE, de manera que, en ningún caso, se deteriore la calidad del aire o la calidad acústica", una norma que en Murcia, explica VOX, no podránimplantarse sin que sea satisfecha la demanda de plazas de aparcamiento y otros requisitos indicados en el previo estudio de impacto económico y social de cada barrio y siempre que todas las plazas de aparcamiento que se eliminen, se repongan en el radio de 200 metros de las eliminadas, sin perjuicio de las plazas de movilidad reducida que no podrán ser removidas de la manzana en la que estén dispuestas.

VOX considera ilógico e insensato aprobar la propuesta del PP cuyos pilares aprobados previamente gozan de la demostrada ineficacia y el terrible perjuicio de haber multiplicado por 7 la contaminación y haber arruinado negocios por la parálisis del centro.

Con la aprobación de la propuesta de VOX, la ORA no será de aplicación los sábados, domingos y festivos, jueves, Viernes Santo, los días 24 y 31, y los meses de julio y agosto completos y, de forma general, el horario de aplicación será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas.