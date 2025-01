Concentración para defender el transporte público murciano

La Plataforma en Defensa del Transporte Público ha convocado una concentración, este jueves 6 de febrero a las 19:00 horas, a las puertas del Ayuntamiento de Murcia. Las peticiones que presentarán desde este colectivo corren paralelas a las quejas de conductores de autobús y tranvía, pues desde esta plataforma guardan una estrecha relación con los comités de empresa de estos servicios, como explica Paco Ruipérez, portavoz de la plataforma.

De hecho, los conductores de autobuses ya se reúnen los últimos jueves de cada mes frente al Consistorio. Se quejan de que la empresa les marca unos "horarios teóricos que son imposibles de cumplir". Se quejan también de que no tienen aseos en las cabeceras de línea, y señala Ruipérez que "tener que pedir esas cosas parece vergonzoso". Además, "están cansados de las quejas, porque son los que están delante y tienen que digerir las reclamaciones de los usuarios". Por no hablar de que "no tienen mantenimiento; el aire acondicionado no funciona; se quejan a la empresa y no les hacen caso...", apunta Ruipérez.

La principal queja que señalan desde la Plataforma en defensa del transporte es "lo vieja que es la flota: hay autobuses con más de 20 años y eso es imposible. La empresa, además, no invierte, porque claro, todo es provisional. Llevamos ya tres años con la provisionalidad", explica Ruipérez. Esta situación se vincula directamente con otra de sus demandas: la licitación definitiva de los servicios de transporte, para terminar de una vez con las sucesivas prórrogas.

"Las líneas interurbanas siguen todavía sin concederse; las empresas están con prórrogas desde 2019; ¿por qué la Comunidad no ha sacado ya los pliegos de concesión?", se cuestiona Ruipérez, quien incide en que esto "afecta a toda la Región". Los proyectos ya se han preparado, pero no se han licitado todavía.

Cuentas pendientes

Desde la plataforma también exigen una mejor conexión con pedanías y mayor amplitud de horarios, para atender a las necesidades de los ciudadanos que emplean estos medios para llegar a su lugar de trabajo o estudio. Cuestionan, además, que las frecuencias de líneas se mantienen intactas prácticamente desde 2012, cuando se redujeron a causa de las consecuencias de las crisis de 2008. Ruipérez detalla que hay líneas que desde 2012 permanecen todavía con esa reducción. Es el caso, por ejemplo, de La Alberca y Patiño, pero hay localidades, como El Palmar, que tienen unas frecuencias por debajo de las que había en 2012. Y eso en horario laboral, porque los fines de semana las opciones se reducen aún más.

Las paradas de autobús son otro de los asuntos a tratar: desde su mala accesibilidad hasta mejoras en términos de seguridad e iluminación, así como dotarlas a todas de un techo, bancos y paneles electrónicos, que aún no funcionan pese a la promesa del concejal "para antes del verano" pasado, apunta el portavoz.

Entre las peticiones también se encuentra la modernización de tickets, la señalización de carriles exclusivos para autobuses y la implantación del búho bus, que estuvo unos días en circulamiento como una "prueba del Ayuntamiento de la que nunca más se supo".

Y estas peticiones no son nuevas. "El Ayuntamiento no quiere saber nada de nosotros", lamenta Ruipérez, quien afirma que están "cansados de mandar cartas". Llevan años solicitando que se reúna la 'Mesa de Transporte Municipal', creada por Ballesta en su anterior legislatura, para escuchar las demandas de comités de empresa y asociaciones de vecinos. El reglamento indica que se debe celebrar una reunión cada 6 meses; pero la última tuvo lugar el 20 de diciembre de 2022.