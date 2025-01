Carreras de motos ilegales con menores al volante en Espinardo

Carreras de motos ilegales con menores de edad al volante: "Todas las tardes y todos los fines de semana desde bien temprano hasta que se va la luz natural”. Es lo que denuncia Chencho Mateos, presidente de la Asociación vecinal de Joven Futura, en la pedanía murciana de Espinardo. Y es la situación que soportan los casi 4.000 vecinos que viven en las 1.300 viviendas de la urbanización que se ubica paralela al solar donde se realiza esta actividad.

"La Policía tarda mucho en acudir; a veces, ni acuden. Y, cuando acuden, tampoco consiguen que la actividad cese. Toman alguna nota, observan…", relata el presidente de la asociación. También asegura que tuvo la oportunidad de entrevistarse con un agente de la Policía Local y le comentó que, al tratarse de una propiedad privada, se limita bastante su actuación.

“Luego pasa una desgracia y empezamos a preguntarnos por qué”, se lamenta Chencho Mateos, que quiere que cese esta actividad, “primero por la propia seguridad de los menores”, señala, y también porque "está afectando al descanso de los vecinos".

El presidente de la Asociación vecinal de Joven Futura asegura que, a través de la pedánea de Espinardo, solicitaron una reunión con la Policía Local hace unos 10 días para abordar posibles soluciones, pero, señala, aún no tienen respuesta. Consultado al respecto por esta Redacción, este cuerpo policial dice no tener registro de esta solicitud por parte de los vecinos, y detalla que la pedánea podría haber solicitado esta reuninón de forma directa, al ser "una vía más informal", pero que tampoco les consta. "No tenemos ningún problema en reunirnos con quien sea", detallan desde el departamento de prensa de la Policía Local y reconocen que es normal perderse entre los entresijos burocráticos y haber errado en el proceso de solicitar esta reunión. Pero las llamadas de vecinos y asociaciones se suceden, según Chencho Mateos, y los vecinos continúan denunciando la situación a través de vídeos en sus redes sociales.

Y esta situación no es nueva en la Región ni en el municipio: Desde 2022 los vecinos denuncian y difunden vídeos de las carreras ilegales que se desarrollaban en Algezares y en La Alberca, y ya entonces llevaba años ocurriendo, según aseguraban los residentes de estas zonas. Al establecer la Policía Local servicios preventivos en Nueva Condomina y la Fuensanta, estas concentraciones perdieron fuelle; pero ahora vuelven a cobrar fuerza en Espinardo.