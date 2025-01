Los bomberos de Murcia ya no cobran a los ciudadanos por acudir a un servicio

Bomberos de Murcia se movilizaban, a mediados del mes de enero, hasta la población de La Alberca, a intervenir para salvar una vida: la de un gatito que llevaba tres días subido a un árbol y no sabía bajar. El animal, llamado Rolo, se había encaramado a un ciprés de unos 15 metros de altura y no era capaz de descender por sus propios medios. Dada la altura y el riesgo, un particular no podía subir a por él. «Ya se encuentra con su familia y esperemos que no vuelva a subirse tan alto», comentaban desde el cuerpo, en sus redes, tras el final feliz del servicio. Isabel, dueña de Rolo, daba las gracias en público a los bomberos por su labor y apuntaba que habían pasado «tres días duros» debido a esta situación.

Si el felino se hubiese subido al ciprés en 2024, a su familia le habría supuesto un coste el haber movilizado a los efectivos de salvamento para su rescate.

Los bomberos de Murcia realizan cada día diferentes tareas, que pueden ir desde sofocar un incendio hasta abrir una puerta, rescatar a un gatito, como Rolo, o retirar un nido de avispas. En algunas ocasiones, los ciudadanos, que habían telefoneado para pedir ayuda en un momento apurado, se llevaban la desagradable sorpresa, después de un tiempo, de que se había emitido una factura para cobrar por los servicios de estos profesionales. Ahora eso ya no pasa.

En septiembre de 2024, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, anunciaba que el Ayuntamiento de Murcia iba a exonerar a los vecinos de la tasa de extinción de incendios y salvamento. No obstante, la medida entró en vigor el 1 de enero de 2025.

Israel Sánchez

Ahorro de 1,6 millones

Desde la Glorieta informaban entonces de que la iniciativa «supondrá un ahorro a los ciudadanos de 1,6 millones de euros y evitará que, quienes se ven obligados a llamar al servicio de Bomberos ante una emergencia, tengan, además, que abonar esta tasa tras la intervención».

Desde el equipo de Gobierno de Ballesta detallaron que «la cuota cero acabará con el efecto disuasorio que se generaba en numerosas ocasiones, ante el temor de tener que hacer frente a la misma, lo que permitirá una intervención más rápida por parte de los servicios de emergencia, facilitando de esta forma una actuación más rápida y eficaz que disminuirá los efectos y estragos del siniestro».

Y es que, por ejemplo, para rescatar a un gato se movilizaba, generalmente, un vehículo, lo cual suponía para el ciudadano tener que abonar unos 300 euros.

Más dinero era si, por ejemplo, había una sartén en el fuego y provocaba un incendio. Si pasaba en un piso, podían llegar a desplazarse hasta tres vehículos (un primera salida, un media salida y un escala), lo cual suponía para el bolsillo del dueño de la finca (pagaba el propietario, aunque no llamase él) alrededor de mil euros.

«Con la exoneración de esta tasa, que abarcaba situaciones que van desde el incendio al salvamento de personas, animales o bienes a los hundimientos, saneamiento de cornisas o instalaciones de gas, se gana en seguridad y eficacia», concretó el Consistorio capitalino.