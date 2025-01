El PSOE cree que el PP privatizará servicios públicos de Murcia

Denunciar la «nefasta política de personal en La Glorieta». Así ha sintetizado la concejala del Grupo Municipal Socialista, Ainhoa Sánchez, el objetivo de la rueda de prensa sobre actualidad política municipal, este jueves en el edificio Moneo. Sánchez señala que «degradar deliberadamente la imagen de los servicios públicos para que la sociedad no vea con malos ojos la privatización, llegado el momento. Es una estrategia que llevan a cabo donde gobiernan», ha apostillado Sánchez.

La concejala ha calificado de «burda mentira» el anuncio de la incorporación de 23 nuevos funcionarios, «en un acto presidido por 4 concejales», porque ya prestaban servicio como funcionarios interinos, «cuyas plazas han sido estabilizadas, no por iniciativa del PP; sino en cumplimiento de la ley estatal, aprobada en 2021 por el Gobierno de España, para poner fin a este despropósito», ha señalado Sánchez.

Más allá de «que no haya habido nuevas incorporaciones», desde el PSOE cuestionan que «el concejal de Personal va a consentir que 11 ordenanzas que cumplen el plazo de tres años como trabajadores interinos se vayan a ir a la calle, porque no ha incluido esas plazas en la convocatoria de empleo, como le han pedido tanto trabajadores como sindicatos». Apunta Sánchez que «lo peor, es que esas 11 plazas se eliminan; no se han convocado».

Esta situación es la que sustenta la moción que llevarán al próximo Pleno del Ayuntamiento: que no se eliminen esas 11 plazas de ordenanza y que se desarrollen los procesos selectivos que hay en marcha. Y es que dicen del PP que no ha cumplido con los procesos selectivos que deberían haberse realizado.

«Las plazas de estabilización se tendrían que haber resuelto antes del pasado 31 de diciembre, y el resto de procesos pendientes siguen en el aire». Unos retrasos que, a su juicio, «ponen en evidencia la absoluta incapacidad del equipo de Gobierno de Ballesta para gestionar los recursos humanos esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios públicos».

Un "ataque constante"

«Es un absoluto desprecio a los trabajadores públicos, a los opositores, pero sobre todo hacia los servicios públicos y hacia los murcianos», sentencia Sánchez, quien también ha ofrecido más ejemplos de lo que considera un «ataque constante a los servicios públicos y los trabajadores municipales».

Y es que la concejala cuestiona que «a los murcianos les suben los impuestos desde que llegaron (...) pero para sus fiestas siempre hay; para que 9 concejales del equipo de gobierno fuesen a Fitur sí hay; pero para personal y servicios públicos, no».

Mientras, señala que, por ejemplo, en Patiño se van a reducir de 5 a 3 las tardes de apertura del centro cultural, porque se jubila uno de los ordenanzas y no se cubre su puesto.

El PP recuerda el "agujero de más de 50 millones" en Personal

Por su parte, el PP respondió que fue el PSOE fue quien puso en riesgo la prestación de los servicios públicos con "un agujero de más de 50 millones de euros anuales en el capítulo de Personal".

“En solo dos años, dispararon el gasto con pagas extras y subidas de sueldo desmesuradas, causando un grave perjuicio a las arcas públicas y a los ciudadanos del municipio de Murcia. La que fue responsable de Personal durante el Gobierno municipal socialista, Ainhoa Sánchez, pagó sobresueldos para tapar su ineficaz gestión y para beneficiar a sus allegados”, subrayó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Este uso de las administraciones públicas llevó al Ayuntamiento de Murcia a una situación muy comprometida, recuerdan los populares.

Por ello, dice el PP, la socialista Ainhoa Sánchez "tendrá que comparecer" ante una comisión de investigación del Pleno de Ayuntamiento de Murcia para explicar por qué incrementó el gasto de personal con esos más de 50 millones anuales cuando había una orden del propio pleno, marcada por la legislación de estabilidad presupuestaria, que obligaba a contener el gasto y crear un plan de ajuste económico. "Supuso que peligrasen el pago de las nóminas y la prestación de servicios municipales durante varios meses tras la caída del gobierno socialista por su nefasta gestión al frente del municipio de Murcia".

El Grupo Popular, aseguran, ha conseguido revertir esta situación en solo un año y sigue trabajando para reforzar la plantilla municipal.