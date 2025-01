El Grupo Socialista acusa al PP de desmantelar los servicios públicos mientras presume de falsos ‘nuevos funcionarios’

Denunciar la "nefasta política de personal en La Glorieta". Así ha sintetizado la concejala del Grupo Municipal Socialista, Ainhoa Sánchez, el objetivo de la rueda de prensa sobre actualidad política municipal, este jueves en el edificio Moneo. Sánchez señala que "degradar deliberadamente la imagen de los servicios públicos para que la sociedad no vea con malos ojos la privatización, llegado el momento", es una estrategia que llevan a cabo donde gobiernan.

La concejala ha calificado de "burda mentira" el anuncio de la incorporación de 23 nuevos funcionarios, "en un acto presidido por 4 concejales, porque ya prestaban servicio como funcionarios interinos, "cuyas plazas han sido estabilizadas, no por iniciativa del PP; sino en cumplimiento de la ley estatal, aprobada en 2021 por el Gobierno de España, para poner fin a este despropósito”, ha señalado Sánchez.

Más allá de "que no haya habido nuevas incorporaciones", desde el PSOE cuestionan que "el concejal de Personal va a consentir que 11 ordenanzas que cumplen el plazo de tres años como trabajadores interinos se vayan a ir a la calle, porque no ha incluido esas plazas en la convocatoria de empleo, como le han pedido tanto trabajadores como sindicatos". Apunta Sánchez que "lo peor, es que esas 11 plazas se eliminan; no se han convocado".

Esta situación es la que sustenta la moción que llevarán al próximo Pleno del Ayuntamiento: que no se eliminen esas 11 plazas de ordenanza y que se desarrollen los procesos selectivos que hay en marcha. Y es que dicen del PP que no ha cumplido con los procesos selectivos que deberían haberse realizado. “Las plazas de estabilización se tendrían que haber resuelto antes del pasado 31 de diciembre, y el resto de procesos pendientes siguen en el aire”. Unos retrasos que, a su juicio, “ponen en evidencia la absoluta incapacidad del equipo de Gobierno de Ballesta para gestionar los recursos humanos esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios públicos”.

Un "ataque constante"

"Es un absoluto desprecio a los trabajadores públicos, a los opositores, pero sobre todo hacia los servicios públicos y hacia los murcianos", sentencia Sánchez, quien también ha ofrecido más ejemplos de lo que considera un "ataque constante a los servicios públicos y los trabajadores municipales".

Y es que la concejala cuestiona que "a los murcianos les suben los impuestos desde que llegaron (...) pero para sus fiestas siempre hay; para que 9 concejales del equipo de gobierno fuesen a Fitur sí hay; pero para personal y servicios públicos, no". Mientras, señala, en Patiño se van a reducir de 5 a 3 las tardes de apertura del centro cultural, porque se jubila uno de los ordenanzas y no se cubre su puesto; en Torreagüera, la trabajadora social está de baja y tienen que desplazarse hasta allí otros funcionarios de la rama. Hay colas para hacer un trámite tan sencillo como un empadronamiento…

Por su parte, el portavoz Ginés Ruiz mantiene y asegura que volvió a comprobar que "solo hay un inspector de actividades" en todo el municipio y "la situación es peor que el día del incendio". También ha señalado que, en la misma zona donde 15.000 personas esperan un centro médico, se planea la construcción de un hospital privado.