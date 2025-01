Los comerciantes de la calle Acisclo Díaz de Murcia intentan retomar la normalidad

Comerciantes y vecinos se concentran en la calle Acisclo Díaz frente a las obras que desde este lunes impiden el normal funcionamiento de esta zona del centro de Murcia. Un trozo de la carretera se encuentra cortada al tráfico debido a la remodelación del edificio residencial de los Nueve Pisos. Y, durante las horas de trabajo de los obreros, los clientes apenas acuden a los comercios locales.

Los presentes coinciden al señalar que se trata de una situación habitual. Pero "normalmente avisan de los cortes unos días antes, a través de pegatinas en los portales de los edificios que se verán afectados", según detalla el gerente del parking ubicado en esta calle, Juan Serrano. Pero, en esta ocasión, se despertaron el lunes por la mañana con la grúa en plena vía.

"Se puede poner un andamio, o bien un elevador tipo tijera", apunta Serrano, pues son opciones que no obstaculizan tanto el tráfico. El gerente comenta que, en su negocio, "antes entraban unos 300 vehículos diarios; ahora están entrando unos 10 o 12 al día. Las pérdidas son muy grandes".

En la misma línea se expresa el dueño del restaurante mexicano. "Estoy pagando impuestos de terraza y de historias y no puedo poner nada", declara Fran Guerrero, y añade que dentro tampoco hay mucha gente a la hora de comer, porque "la gente ve la calle así, no entra y no sabe si estamos abiertos o cerrados".

Los obreros, consultados por los vecinos sobre la duración de las obras, dijeron que, de momento, tienen permiso para una semana. Pero deben revisar todos los balcones y el plazo podría prolongarse.