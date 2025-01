La ORA de Murcia se expande y llegará a las pedanías

La actualización de las tarifas no es la única novedad importante que supone la nueva ORA en Murcia. Y es que el servicio amplía su cobertura, sus horarios y la sanción a quienes no anulen una multa.

Una de las medidas que mayor impacto causarán es la ampliación de la zona azul en espacios que ahora estaban libres del pago por estacionar, como son distintas zonas de las pedanías de Espinardo, El Puntal, Santiago y Zaraíche y Los Dolores, según ha podido constatar esta Redacción tras consultar distintas fuentes y el mapa que será expuesto al público tras ser aprobada la nueva ordenanza del aparcamiento regulado en el próximo Pleno.

En ese mapa, se observan tres zonas diferenciadas: el casco histórico, sus alrededores y la zona de extrarradio, que por primera vez tendrán ORA, aunque más económica que la del centro de la ciudad. En el extrarradio se implantará la hora en las dos grandes avenidas que dan acceso al casco: Juan Carlos I y Juan de Borbón, incluso en las zonas que pertenecen a Espinardo, El Puntal y Santiago y Zaraíche. En Espinardo, según las fuentes consultadas, se establecerá el pago por dejar el coche privado en los alrededores de las calles en las que se encuentran Ibermuatuamur y el Tanatorio de Nuestro Padre Jesús.

Se trata de zonas que han sido denominadas 'Áreas de Baja Rotación' , donde aparcar será más económico que en el centro y se podrá estacionar hasta 300 minutos por 2,5 euros. Se establecen, por tanto, diez fracciones en esos espacios. El tique de menos tiempo (30 minutos) costará 0,16 euros mientras que la hora saldrá a 0,33 euros. Las dos horas de estacionamiento se cobrará a 70 céntimos y los 180 minutos tendrán un coste de 1,28 euros.

Además, el aparcamiento regulado por zona azul también se implantará en los alrededores de Atalayas y Ciudad de la Justicia, que se encuentra a caballo entre la ciudad y la pedanía de Los Dolores. La Flota y El Ranero serán otros de los barrios a los que llegará la ORA, al igual que a la Paz y a la calle Floridablanca, en el Carmen.

Críticas al servicio

El principal objetivo de la nueva ordenanza es regular el aparcamiento. Por un lado, se favorece en la zona exterior de la ciudad -con tarifas más económicas y mayor tiempo máximo de aparcamiento- y, por el otro, se le pone más trabas en el centro -donde se limita la zona azul a un tiempo máximo de noventa minutos -.

Pero la medida se ha ganado el rechazo de algunas agrupaciones de residentes. "Al subir los precios y limitar el tiempo, más gente aparcará en los barrios de la periferia para no pagar nada y los vecinos no tendrán sitio para aparcar", denuncian desde la Asociación Vecinal de San Basilio, donde, detallan, "un 40 por ciento de edificios no tienen garaje. Si ahora ya cuesta encontrar un hueco libre…". Javier Raya, secretario de la asociación, explica que ese 40 por cierto suponen casi mil viviendas, que se verán afectadas directamente por la medida.

Además, allí acuden a diario los asistentes a la Escuela de Idiomas, dos institutos y diversos talleres. "El aparcamiento en San Basilio ya es imposible", explica, "y si encima nos ponen zona azul, pues apaga y vámonos. Es algo demencial". Los vecinos no se van a quedar de brazos cruzados: "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, una recogida de firmas si es necesario y, por supuesto, presentar alegaciones cuando se abra el plazo".

Desde Vox también señalan varios puntos que mejorar del nuevo servicio. Por ello, presentarán una batería de enmiendas para corregir "los obstáculos que los murcianos encuentran en esta regulación a sus libertades". Entre sus propuestas, se incluyen la restauración de las 2.000 plazas de aparcamiento eliminadas y la incorporación de nuevas, así como reducir al 50 por ciento las tarifas, algo que ya plantearon en una moción. La formación verde advierte que "la operadora del servicio ha obtenido resultados positivos que deben revertir en los ciudadanos vía reducción de precios".

Por el contrario, aseguran que "este equipo de gobierno pretende convencernos de que subir las tarifas y restringir a 90 minutos el límite de aparcamiento beneficiará a los comerciantes". Pero, para esta formación, "han perdido el norte. Están acabando con la Murcia que conocemos y arruinando a miles de familias y trabajadores que vienen cada día al centro a abrir sus comercios y a trabajar". También les recriminan que no se haya realizado un estudio de impacto económico para analizar el coste de estas medidas y las restricciones al comercio local.

Vox sentencia que estas medidas solo pueden aumentar las emisiones, justo lo contrario a lo que se supone que harían, pues "incrementar los precios porque hay contaminación, no limpia el aire, solo limpia el bolsillo de los ciudadanos que no tienen otro remedio que aparcar en el centro, pero más caro".

Mapa del nuevo servicio ORA. / L.O.

Atención a la discapacidad

El PSOE, por su parte, celebra que la nueva ordenanza incluya una de sus propuestas. Así, los afectados por enfermedades inflamatorias intestinales (EII) podrán hacer uso del aparcamiento durante 30 minutos sin necesidad de obtención de tique, siempre que acrediten su condición de personas con discapacidad orgánica.

Se cubren así las necesidades de las personas con discapacidad orgánica en este servicio. Pero, para el Grupo Socialista, no es suficiente, pues han aprovechado para volver a reclamar al equipo de Gobierno que también restaurantes, bares y comercios del municipio permitan a estas personas usar sus baños sin necesidad de consumir o dar explicaciones, sino tan solo enseñando la tarjeta que acredite su condición.