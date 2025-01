Anulan la multa al conductor de la hormigonera que causó la caída del puente de El Raal

Una multa de 6.000 euros. Fue la sanción interpuesta contra el conductor de una hormigonera que provocó el hundimiento del puente de El Raal, anulada este martes por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

La multa se debía a la ocupación del cauce público del río Segura, "causando daños a las obras hidráulicas tras provocar el hundimiento del puente", en marzo de 2021. Además, añadía que el conductor no respetó la señal de prohibición del paso de vehículos de la altura y tonelaje de la hormigonera.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) llevó tanto al conductor como a la empresa propietaria a los juzgados, en junio de 2022. Y, aunque en un primer momento le dieron la razón, ahora la Sala dice que no queda claro si el acceso estaba debidamente señalizado.

Pero, lo más importante, es que la sentencia no imputa el hundimiento del puente, ni siquiera los daños producidos; sino "la ocupación del cauce por haber hundido el puente y caído al río". Además, señala que no está acreditado que el puente sea propiedad de la CHS, pues no se acredita en el expediente.

Afirma la Sala al anular la multa que lo ocurrido no fue un acto voluntario y que el ánimo del conductor no fue el de ocupar el cauce sin la debida autorización, "ni siquiera a título de culpa".