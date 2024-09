Andamios en la Catedral de Murcia para dos meses más

La restauración de la fachada de la Catedral de Murcia entra en su recta final. Ayer, los operarios de la empresa Orthem, encargada de la rehabilitación, retiraron la lona que tapaba el imafronte, uno de los símbolos de la capital del Segura. Sin la tela quedaron al descubierto los andamios que se levantaron para que pudieran trabajar los restauradores y para realizar las visitas guiadas para que los murcianos pudieran ver el monumento de cerca.

No obstante, aún quedan dos meses para que se produzca la retirada total del andamiaje. Aunque Orthem comenzó ayer los trabajos de desmontaje del andamio, la estructura durará en torno a dos meses más. Primero se procederá a quitar el andamio de visitas, por lo que quedará visible la Virgen de la Asunción y, posteriormente, se retirará el de obra.

De hecho, está previsto que las visitas concluyan el día 7 de septiembre. A fecha de hoy, cerca de 35.000 personas han participado en las visitas a las obras de restauración (que han dejado ingresos por encima de los 100.000 euros).

Según informan fuentes de la empresa responsable de los trabajos, la restauración está completada a un 90% en trabajos de limpieza, mientras que los trabajos de restauración de piedra se encuentran en torno al 80%, al igual que las revolumetrizaciones de mortero.

Actualmente, se está comenzando a realizar el acabado final, que es una veladura con pigmento. Esta técnica se utiliza para modificar el color y apariencia de una superficie sin cubrir por completo las capas originales. Es un método que permite ajustar el tono, saturación o luminosidad de una zona sin alterar las capas originales.

La previsión es que las obras concluyan dentro del plazo previsto, a finales de octubre.

La próxima restauración que se realizará es la de la escultura de San Pablo, ya que habrá que bajarla de la fachada, consolidarla en la base y rehacerle un brazo.

Evento el 11 de septiembre

Para celebrar el final de las obras, que duran ya casi un año, el alcalde de Murcia, José Ballesta, anunció que el Ayuntamiento ha organizado el evento ‘Murcia 1.200, el sueño de Jaime Bort’, que tendrá lugar el próximo 11 de septiembre a las 21.30 horas en la céntrica plaza del Cardenal Belluga.

Para esta ocasión, Ballesta destacó en rueda de prensa la semana pasada que se aprovecharán los andamios inferiores para hacer «un espectáculo vertical» y que participarán una veintena de artistas, entre los que se encontrará el actor Julio Navarro, que volverá a encarnar al reconocido arquitecto que ideó el imafronte de la Catedral, Jaime Bort, y el grupo musical Belter Souls.

El alcalde de Murcia alabó el papel fundamental que ha jugado el obispo de la Diócesis de Cartagena en el proyecto de restauración de la fachada de la Catedral. «Son muchas las personas que a lo largo de los últimos meses han contribuido a que esto sea una realidad, pero si hay alguien que destaca entre todos y al que debemos esta magna obra, este momento histórico que sólo va a vivir la actual generación de murcianos, ha sido el obispo José Manuel Lorca Planes», sentenció.

«Yo no he hecho ninguna cosa extraordinaria, eso lo han hecho los albañiles, los arquitectos, los artistas; sólo he sido un espectador más que ha disfrutado de ver cómo una obra tan impresionante, única en España, ha recuperado la buena salud», le matizó el obispo.