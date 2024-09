Vox pedirá en el Pleno la dimisión del alcalde pedáneo de Guadalupe por "inacción y dejadez"

El portavoz de Vox en la Junta Municipal de Guadalupe, José J. Arias, ha anunciado la presentación de una moción en el próximo Pleno, previsto para el 5 de septiembre, en la que solicitará la dimisión inmediata del alcalde pedáneo del Partido Popular. Arias acusa al actual alcalde pedáneo de "inacción, dejadez y una falta de compromiso flagrante con las necesidades de los vecinos de Guadalupe", una pedanía que ha experimentado un crecimiento constante y que hoy cuenta con casi 8000 habitantes.

En su declaración, Arias ha subrayado que la pedanía murciana se encuentra en "un estado de abandono alarmante, con un nivel de servicios públicos que no está a la altura de las demandas de una población en expansión". "Los vecinos de Guadalupe se sienten completamente desatendidos. No hay reparaciones, no hay servicios públicos que reflejen la realidad de una pedanía que sigue creciendo y que exige atención y cuidado", afirmó Arias.

Vox ha criticado duramente la gestión del equipo municipal actual, calificándola de "nefasta" y señalando que en los últimos 12 meses no se ha ejecutado ninguna de las mociones presentadas por el partido. Entre las mociones ignoradas, Arias mencionó acciones que considera "fundamentales" para el bienestar de la comunidad, como la reparación y sustitución de bancos en espacios públicos, el arreglo de baches que comprometen la seguridad vial, limpieza de imbornales para evitar riadas y situaciones de emergencia provocadas por la falta de limpieza, reparaciones en el polideportivo municipal y tareas tan sencillas, pero esenciales, como la reposición de señales de tráfico.

"El estado de Guadalupe es caótico", afirmó Arias, quien insiste en que la falta de acción por parte del alcalde pedáneo ha llevado a la pedanía a una situación de deterioro que ya no se puede tolerar. "No estamos hablando de proyectos ambiciosos, sino de intervenciones básicas que cualquier administración debería ser capaz de gestionar de manera eficiente. La dejadez que hemos presenciado es inaceptable".

La moción que se presentará el 5 de septiembre buscará no solo la dimisión del alcalde pedáneo, sino también un cambio en la gestión municipal que permita atender de manera urgente las necesidades de Guadalupe. "Es hora de que alguien asuma la responsabilidad y comience a trabajar en serio por esta pedanía. Los vecinos de Guadalupe merecen mucho más de lo que están recibiendo actualmente", concluyó Arias.